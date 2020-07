PGE kupuje nową farmę wiatrową i zapowiada przyspieszenie rozwoju offshore i fotowoltaiki Alert

Farma Wiatrowa Skoczykłody. Fot. PGE

Polska Grupa Energetyczna kupiła Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej moc 36 MW leżącą w województwie łódzkim. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o ponad 5 procent. Grupa zapowiada, że wkrótce zrealizuje kolejne inwestycje w projekty fotowoltaiczne, a program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku zostanie zintensyfikowany.

Farma Wiatrowa Skoczykłody

Farma Wiatrowa Skoczykłody znajdująca się w powiecie skierniewickim, w pobliżu Rawy Mazowieckiej, została wybudowana pod koniec 2015 roku przez spółkę Eco Power należącą do holdingu Wento. Składa się z dwunastu, trzymegawatowych turbin. Wydajność farmy sięga blisko 32 procent, a roczna produkcja wynosząca blisko 100 GWh, pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Płocka. Farma będzie korzystać do 2030 roku ze wsparcia w formie zielonych certyfikatów. Warto dodać, że Farma Wiatrowa Skoczykłody znajduje się w okolicy Farmy Wiatrowej Kamieńsk, należącej do PGE.

– Zgodnie z moją zapowiedzią z marca o podejmowaniu działań akwizycyjnych w obszarze lądowych farm wiatrowych, dziś dokonujemy dużej akwizycji z tym związanej i to nie jest nasze ostatnie słowo. W czerwcu otworzyliśmy dwie farmy wiatrowe w województwie zachodniopomorskim, a jeszcze w tym roku uruchomimy cztery, jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Łącznie posiadamy już ponad 1,1 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego blisko 700 MW pochodzi z farm wiatrowych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Przyspieszenie w offshore i fotowoltaice

PGE zapowiada także, że wkrótce zrealizuje kolejne inwestycje w projekty fotowoltaiczne, a program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku zostanie zintensyfikowany. Spółką odpowiedzialną w Grupie PGE zaOZE jest PGE Energia Odnawialna. PGE jest obecnie największym producentem „zielonej” energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2322,1 MW.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki