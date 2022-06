PGE zamontowała dwa nowe kominy w Elektrociepłowni Kielce Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła montaż dwóch 35-metrowych kominów w Elektrociepłowni Kielce. Jest to jeden z elementów powstającej kotłowni gazowej.

Elektrociepłownia Kielce. Fot. PGE Energia Ciepła

PGE poinformowała, że zakończyła już wszystkie prace przy posadzce kotłowni oraz fundamentach stacji przygotowania gazu. W ostatnich dniach na plac budowy dotarł także transport dwóch kominów. Każdy z nich składa się z dwóch części, które kolejno ustawiano na fundamentach. Oba kominy mierzą po 35 metrów wysokości, a ich średnica zewnętrzna wraz z galeriami wynosi 6,2 m. Prace montażowe trwały łącznie 5 dni, a do ich przeprowadzenia wykorzystano specjalistyczne dźwigi – czytamy w komunikacie.

– Kominy, które stanęły przy budowanej kotłowni gazowej, nie są tak okazałe i widoczne kominy węglowe znajdujące się na terenie Elektrociepłowni. Nowe kominy mierzą zaledwie 35m wysokości, podczas gdy najwyższy komin kotła węglowego WP-140, ma blisko 200 m. Ta znacząca różnica wynika z zachodzących zmian technologicznych oraz zastosowania niskoemisyjnego paliwa gazowego do produkcji ciepła – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Inwestycja zakłada budowę kotłowni gazowej o łącznej mocy 160 MWt. Zakończenie prac budowlanych i oddanie kotłowni do eksploatacji zostało zaplanowane na koniec 2022 roku. Obok tej inwestycji wybudowany zostanie również kogeneracyjny blok gazowy składający się z turbiny gazowej o mocy elektrycznej ok. 8 MWe i wodnego kotła odzysknicowego o mocy cieplnej ok. 14 MW. Dla tego zadania inwestycyjnego wydano już Decyzję o warunkach zabudowy. Wykonawcą projektu budowlanego bloku gazowego jest firma Antea Polska. Spółka ta odpowiedzialna będzie także za uzyskanie pozwolenia na budowę. Wkrótce zostanie ogłoszony również Generalny Realizator tego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek przyszłego roku – podaje PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura