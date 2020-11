PGE szacuje wydatki na transformację Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł Alert

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski / Fot. Bartłomiej Sawicki

PGE szacuje wydatki na transformację Kompleksu Bełchatów na ok. 2,5 mld zł. PGE zgłosiło teren elektrowni jako jeden z potencjalnych obszarów jednej z elektrowni jądrowej w Polsce.

Projekt sprawiedliwej transformacji

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski przekazał na konferencji wynikowej, że zarząd spółki powołał projekt Sprawiedliwej Transformacji Kompleksu Bełchatów, tzw. plan inwestycji dla regionu. – Do końca roku komitety inwestycyjne przejdą do fazy przygotowania projektów. Szacunkowe nakłady inwestycyjne na realizację tych projektów to 2,5 mld zł – dodał.

Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy: instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych), farmy słoneczne o mocy do 500 MW i farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.

– Jeśli chcemy być niezależni energetycznie, musimy inwestować w OZE, ale na własnych warunkach z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego i sprawiedliwej transformacji.

Potencjał elektrowni Bełchatów i wokół niej pozwala na realizację farm fotowoltaicznych o mocy 500 MW i farm wiatrowych o mocy 100 MW a także zakładu termicznej obróbki odpadów. W grę wchodzi także atom, zgłaszaliśmy ten teren jako jeden z potencjalnych regionów do lokalizacji jednej z elektrowni jądrowych – podkreślił.

Bartłomiej Sawicki