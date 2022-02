PGE ogłosiła przetarg na budowę sieci rdzeniowej LTE450 Alert

Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

PGE ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Przedmiot zamówienia ma być wykonany do końca 2023 roku, a gwarancja i utrzymanie sieci ma być świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 roku.

– Sieć łączności LTE450 to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE. Technologia LTE zapewnia łączność głosową, a także, niezbędną w obecnych czasach, szerokopasmową. Nowoczesna sieć LTE450 i budowany system telekomunikacyjny będą wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewnią niezawodną łączność dyspozytorską i zdalną komunikację z licznikami energii – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Plan działań PGE na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług sieci LTE450, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki.

Zamówienie w ramach przetargu obejmuje dostawę i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 (produkcyjnego i testowego), umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji szerokopasmowej dla urządzeń pracujących w technologii LTE450. W zakresie podstawowym znajdują się również dostarczenie szkoleń z zakresu eksploatacji i utrzymania wdrażanych środowisk do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto, od wykonawcy wymagane będzie świadczenie usługi gwarancji i wsparcia oraz utrzymania technicznego dla wdrożonych środowisk w terminie do 8 sierpnia 2033 roku.

Szczegóły postępowania, w tym bezpłatny, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów znajdują się w systemie zakupowym Grupy PGE: www.swpp2.gkpge.pl. Informacje o przetargu zostały przekazane także do opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Przetarg zgodny z Prawem Zamówień Publicznych odbywa się w trybie negocjacji sektorowych. Wnioski można składać do 15 marca 2022 roku do godz. 14:00.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński