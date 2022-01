PGE ostrzega przed cyberprzestępcami Alert

PGE Obrót informuje o podejrzanych smsach i mailach, w których oszuści podszywający się pod markę PGE próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Spółka apeluje do swoich Klientów o szczególną ostrożność.

Ataki cyberprzestępców podszywających się pod PGE przybierają na sile. Obecnie największe z nich to profesjonalnie przygotowana kampania skierowana do Klientów, która ma na celu wyłudzenie płatności lub danych. Główne działania opierają się na wysyłaniu fałszywych smsów oraz e-maili z informacją o braku uregulowania należności czy niedopłatach do faktur. PGE Obrót apeluje do swoich Klientów o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na nr konta przekazany w fałszywej korespondencji, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Jak odróżnić fałszywą wiadomość od prawdziwej?

PGE Obrót przypomina, aby zawsze sprawdzać informacje otrzymywane drogą pocztową i elektroniczną. Spółka podkreśla, że w korespondencji przypominającej o zaległych płatnościach oraz zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej zawsze podany jest nr Klienta, Nr faktury/dokumentu wraz z terminem płatności i kwotą do zapłaty. Nie ma tam natomiast linku kierującego bezpośredniego do systemów płatności internetowych.

Działania zapobiegawcze w Grupie PGE

Wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są przez PGE na bieżąco monitorowane, a strony zawierające fałszywy link blokowane. Największy sprzedawca energii apeluje, aby zawsze weryfikować otrzymywane informacje i pamiętać o podstawowych zasadach związanych z cyberbezpieczeństwem:

– Zawsze sprawdzaj informacje otrzymywane drogą elektroniczną.

– Zachowaj ostrożność i stosuj zasady bezpieczeństwa, nigdy nie klikaj w podejrzane linki i w załączniki, nie podawaj swoich danych.

– Nie otwieraj linków kierujących do systemów płatności internetowych, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z zaufanych źródeł.

– Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta lub skorzystaj ze zdalnych kanałów obsługowych.

