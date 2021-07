PGE zapłaciła najwięcej podatków w Polsce w 2020 roku Alert

Fot. PGE Energia Ciepła

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podała, że w ubiegłym roku była największym płatnikiem podatków w Polsce. Według analizy przeprowadzonej przez Business Insider Polska, spółka wpłaciła blisko 11 mld zł w 2020 roku. Była to kwota o ponad 50 procent większa w porównaniu z poprzednim rokiem – czytamy w komunikacie.

– Grupa PGE od lat pozostaje jednym z największych płatników różnego rodzaju podatków i opłat w Polsce. Wielomiliardowe kwoty corocznie zasilają budżet państwa, dając impuls wzrostowy dla polskiej gospodarki, natomiast podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność stanowią bardzo istotną część budżetów samorządów i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Grupa PGE jest firmą dla której patriotyzm gospodarczy i społeczna odpowiedzialność biznesu są bardzo ważne. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i wspieramy budżet państwa. To dla nas bardzo istotne, że nasza działalność wzmacnia polską gospodarkę – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura