PGE Systemy podpisała umowę na system bilingowy i zarządzania relacjami z klientami Alert

Źródło: PGE

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na wykonanie i wdrożenie systemu CRM Billing w Grupie.

– Zakończyliśmy jeden z najważniejszych przetargów w Grupie PGE. To również jeden z największych tego typu projektów w Europie i jednocześnie strategiczny projekt naszej transformacji cyfrowej. Ważny nie tylko z punktu widzenia naszej działalności biznesowej, ale przede wszystkim z perspektywy naszych klientów. Wraz z dzisiejszym podpisaniem umowy przechodzimy do realizacji konkretnych prac nad systemem billingowym i CRM dla klientów Grupy PGE. Dzięki niemu będziemy mogli dostarczać naszym klientom dedykowaną do ich potrzeb ofertę – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Jestem dumy, że mamy możliwość pracować przy tym niezwykłym projekcie, w którym będziemy wykorzystywać doświadczenie spółek Grupy Atende, w tym ekspercką wiedzę A2CC pozyskaną m.in. w trakcie budowy i obsługi obecnie największego systemu billingowego w Polsce, zrealizowanego dla sektora gazowego. Projekt w PGE jest kluczowym projektem dla naszej Grupy: poza budową systemu CRM oraz billingu planujemy wspierać klienta w realizacji jego strategii transformacji, wspólnie unowocześniając i digitalizując polską energetykę – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA.

Zamówienie obejmuje wdrożenie kompleksowego, centralnego rozwiązania informatycznego wspierającego kluczowe procesy biznesowe w Grupie Kapitałowej PGE realizowane przez spółki PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., składającego się z dwóch systemów billingowych – odrębnych dla każdej ze spółek oraz systemu CRM dla PGE Obrót. Nowe rozwiązanie ma zastąpić działające obecnie systemy bilingowe oraz systemy CRM do obsługi klientów Grupy PGE. Prace wdrożeniowe powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku, a początkowy etap wdrożenia w pierwszej połowie 2023 roku. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2025 roku.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński