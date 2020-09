PGE Toruń przygotowuje się do sezonu jesienno-zimowego Alert

Toruń. Źródło: Flickr

PGE Toruń przygotowuje się do kolejnego sezonu, prowadząc przeglądy urządzeń i modernizacje sieci ciepłowniczych. Wszystko po to, aby zimą nieprzerwanie ogrzewać toruńskie mieszkania i domy.

Modernizacja i przeglądy

PGE Toruń podaje, że prowadziła w okresie letnim przeglądy urządzeń produkcyjnych w elektrociepłowni oraz modernizacje sieci ciepłowniczych na terenie miasta.

Spółka dokonała przeglądu podstawowych urządzeń w toruńskiej elektrociepłowni: turbin gazowych i kotłów odzysknicowych. Przeprowadzone prace, dają gwarancję bezpiecznej i nieprzerwanej pracy elektrociepłowni oraz zapewniają ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła w Toruniu.

Toruński oddział Polskiej Grupy Energetycznej prowadzi od maja prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych, które zakończą się przed sezonem jesienno-zimowym. Polegają one na wymianie kolejnych odcinków sieci kanałowych na preizolowane, montażu nowych indywidualnych węzłów cieplnych zastępujących mniej efektywne węzły grupowe. Obecnie prowadzona jest jeszcze modernizacja ciepłociągu dochodzącego do jednej z głównych komór ciepłowniczych przy ul. Bażyńskich. Przebudowa tego ciepłociągu poprawi pracę sieci ciepłowniczej i bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców końcowych.

PGE Toruń zaznacza, że wszystkie przygotowania mają utrzymać pewność dostaw ciepła jesienią i zimą.

PGE Toruń/Jędrzej Stachura