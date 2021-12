PGE uruchamia kotły elektrodowe w Elektrociepłowni Gdańsk Alert

Uroczystości z okazji uruchomienia kotłów elektrodowych. Fot. Mariusz Marszałkowski

Polska Grupa Energetyczna zakończyła budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni Gdańsk. Składa się ona z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną – podaje PGE.



PGE podkreśla, że zastosowanie kotłów elektrodowych w Gdańsku to pierwsze takie wdrożenie tej technologii w Polsce. – Nowa kotłownia składa się m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowych, a docelowo gazowych, umożliwi szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie na ciepło w zakresie mocy od 2,5 do 130 MWt i rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut – czytamy w komunikacie.

– Grupa PGE pełni rolę lidera zmian w elektroenergetyce. Prowadzona przez nas transformacja zakłada, że docelowo koncentrować się będziemy na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii. Technologia kotłów elektrodowych, rozpoczynająca elektryfikację ciepłownictwa sieciowego w Trójmieście, będzie pełnić szczególnie ważną rolę już za kilka lat, kiedy w sieci znajdzie się czystą energią elektryczną z pierwszych w Grupie PGE morskich farm wiatrowych powstających na Morzu Bałtyckim. Ciepłownictwo będzie mogło kupować energię elektryczną z gwarancją pochodzenia właśnie z offshoru – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. – Intensywnie rozpoczęliśmy proces odchodzenia od paliw kopalnych. Dzisiejsza inwestycja, nowatorska w skali Polski to istotny element zmiany gospodarczej. „Prowadzimy w zielonej zmianie” to nie tylko slogan, to realne działanie, którego dowodem jest inwestycja zrealizowana w Gdańsku. W przyszłości kotły elektrodowe będą zasilane energia elektryczna pochodząca z farm wiatrowych na Bałtyku, czyli jednej z trzech nóg biznesowych PGE w przyszłości. To silne ciepłownictwo, OZE i dystrybucja – dodał.

– Jesteśmy częścią polskich miast i uczestniczymy w ich transformacji energetycznej, której celem jest przejście z węgla na mniej emisyjne paliwo gazowe, co w konsekwencji wpłynie na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Dzisiejsze otwarcie kotłowni rezerwowo-szczytowej z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi, to dowód, że dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej, stosujemy unikalne na polskim rynku rozwiązania – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła. – Działamy w 16 lokalizacjach. Czujemy się częścią miast w których jestesmy. Świadomość klimatyczna naszych klientów jest ważna, więc zgodnie z nasza strategią dążymy do neutralności klimatycznej. Zapewniamy również bezpieczeństwo dostaw energii – zapewnił.

Spółka podaje, że realizacja inwestycji kosztowała ponad 80 mln zł i trwała dwa lata od momentu podpisania umowy z wykonawcą – firmą Erbud Industry. Projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w tym sezonie grzewczym mieszkańcy Gdańska i Sopotu będą mieli możliwość skorzystania z ciepła wyprodukowanego w nowej kotłowni – czytamy.

Kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańsk to stopniowa dekarbonizacja dostępnych mocy w perspektywie 2025-2028. Pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe. Taka konfiguracja i transformacja tych urządzeń oraz wprowadzenie przede wszystkim do miksu paliwowego – gazu, jako podstawowego paliwa oraz oleju i energii elektrycznej zapewni optymalną pracę elektrociepłowni.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura