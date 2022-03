PGE wspiera energetyków w Ukrainie Alert

Stadion Narodowy. Fot. PGE

Grupa PGE kieruje wsparcie do ukraińskiego sektora energetycznego, który stoi przed problemem utrzymania ciągłości produkcji i dostaw energii na terenach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi. PGE kontynuuje także wcześniej zapoczątkowane działania wspierające Ukrainę i uchodźców. Grupa PGE przekazała już blisko 800 tys. zł darowizny na bieżącą pomoc uchodźcom, jak również blisko 6 ton najpotrzebniejszych artykułów do 100 ośrodków dla Ukraińców.

– Obszary objęte działaniami wojennymi borykają się z problemami w funkcjonowaniu infrastruktury elektroenergetycznej. Bez prądu pozostają nie tylko urzędy czy domy prywatne, ale także szpitale, przepompownie wody i instytucje, w których schronienia szukają obywatele Ukrainy. Dlatego PGE, za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przekazała ukraińskiej firmie energetycznej materiały niezbędne do odtworzenia zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości dostaw energii – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

– PGE od pierwszych dni działań wojennych za wschodnią granicą Polski angażuje się w pomoc Ukrainie i szukającym schronienia w Polsce uchodźcom. Grupa PGE przekazała dotychczas blisko 800 tys. zł darowizny na bieżącą pomoc uchodźcom przybywającym do Polski oraz na pomoc humanitarną wysyłaną na tereny objęte największymi działaniami wojennymi. Darowizny zostały przekazane do Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Środki zostały spożytkowane m.in. na pomoc psychologiczną dla dzieci. Wsparcie otrzymały również stowarzyszenia i organizacje, które organizują i wysyłają w głąb walczącej Ukrainy transporty humanitarne. Dzięki tej pomocy do miast objętych działaniami wojennymi wysłano ok. 40 ton środków opatrunkowych, lekarstw, żywności i innych najpotrzebniejszych artykułów – podaje PGE.

– Pracownicy PGE także zaangażowali się w akcję pomocy Ukrainie. Zebrali do tej pory i przekazali do blisko 100 ośrodków dla uchodźców i kilkuset rodzin ukraińskich mieszkających w prywatnych kwaterach blisko 6 ton najpotrzebniejszych artykułów, w tym żywność, środki higieniczne, lekarstwa, koce. W paczkach przekazanych do ośrodków, gdzie przebywają dzieci z domów dziecka znalazła się również odzież, zabawki i gry edukacyjne, a także kilkaset kompletnych wyprawek szkolnych dla dzieci, które rozpoczynają naukę w polskich szkołach. Fundacja PGE przekazała również ukraińskim dzieciom ponad 1500 misiów terapeutycznych. W pomoc uchodźcom zaangażowanych jest blisko 500 wolontariuszy PGE. Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę, na terenach przygranicznych pracuje nawet do 50 wolontariuszy PGE dziennie, którzy pomagając przyjąć uchodźców w Polsce i rozlokować ich w domach i ośrodkach – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński