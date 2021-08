PGNiG inauguruje akcję, która ma chronić klientów przed oszustwami Alert

Prezes PGNiG Paweł Majewski. Fot. Michał Perzyński

Jak zmienić regulacje prawne w zakresie zawierania umów na gaz czy prąd poza lokalem przedsiębiorcy? Jak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom? Jak nie dać się nabrać oszustom w internecie? Są to tematy nowej kampanii PGNiG „Akcja świadomy klient”.

„Akcja świadomy klient” PGNiG

– PGNiG ma misję być bezpiecznym dostawcą gazu. Staramy się zadbać o to, by nasi klienci mogli bezpiecznie zaopatrywać się w gaz i energię elektryczną. W Polsce obserwujemy trend nieuczciwych praktyk ze strony konkurencji, którzy w oszukańczy sposób nakłaniają klientów do zmiany usług. Oszuści przenieśli się do internetu, dlatego postanowiliśmy zaangażować się w „Akcję świadomy klient” – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

– Dostarczamy gaz i inne produkty do ponad 7 mln klientów. W 2016 roku zaobserwowaliśmy problem nieuczciwych praktyk ze strony konkurentów PGNiG. Już wtedy zaczęliśmy konkretne działania, które miały na celu edukację klientów, zbierać materiał dowodowy i przekazywać go odpowiednim organom. W 2018 roku do biura obsługi klientów w URE wpłynęło 5000 skarg. 12 procent z nich dotyczyło nieuczciwych praktyk. Wydaje się, że sytuacja została opanowana, 3 lipca tego roku weszła nowelizacja prawa energetycznego, która uniemożliwia zawarcia umowy na dostawy energii i gazu w domu klienta. Zagrożenie pojawiło się z drugiej strony, coraz więcej klientów zawiera umowy online. Nasza kampania ma przypominać, że to ważny temat – powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha. – Trzy dobre rady: po pierwsze, świadomość, że jesteście państwo naszymi klientami. Po drugie, wysyłamy do klientów SMSy, w których podajemy szczegółowe informacje. Po trzecie, jeśli otrzymują państwo link, zwróćcie uwagę na to, że PGNiG korzysta z szyfrowanych protokołów. Warto jeszcze zwrócić na symbol kłódki – to oznacza, że kontakt z nami jest bezpieczny. Zachęcamy jeszcze do kontaktu z nami przez infolinię – dodał.

– Należy pamiętać o tym, co demaskuje fałszywego sprzedawcę to presja czasu. Osoba, której zależy, żebyśmy mogli podjąć dobrą decyzję, nie naciska, żebyśmy podjęli ją jak najszybciej. Inne mechanizmy to reguła autorytetu – często oszuści używają słownictwa, dzięki któremu wydają się bardziej wiarygodni. Trzeba pamiętać, że ktoś w sposób sztuczny chce zdobywać naszą sympatię, należy dać sobie czas na podjęcie decyzji. Szczególnie narażone są osoby starsze, dla których komunikacja online jest skomplikowana. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, by dać sobie czas, by nie podejmować pochopnych decyzji – powiedziała Natalia Hofman, psycholożka i ekspertka od psychologii kłamstwa.

Michał Perzyński