PGNiG odbierze dwie kolejne dostawy LNG z USA Alert

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

W sobotę do terminala LNG w Świnoujściu dotarła kolejna, już 91. dostawa LNG. W maju do Polski dopłyną dwie kolejne dostawy.

Dwieście tysięcy metrów sześciennych LNG

W sobotę metanowiec Al Khuwair dostarczył 91. dostawę LNG do terminala w Świnoujściu. To ponad 200 tys. m sześc. skroplonego paliwa. Po regazyfikacji to ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego. To 13. dostawa błękitnego paliwa dla PGNiG w tym roku.

W maju do terminalu LNG mają dopłynąć dwie dostawy surowca z USA w ramach kontraktów podpisanych przez PGNiG.

28 kwietnia metanowiec Gaslog Warsaw ma dostarczyć ładunek LNG. Ładunek płynie z terminala w Sabine Pass w Luizjanie. Z kolei gazowiec Cool Runner dostarczy „skroplone paliwo” między 14 a 16 maja.

Bartłomiej Sawicki