PGNiG OD podpisało umowę na sprzedaż 75 mln m sześc. gazu w 2023 roku Alert

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało umowę z Energetyką Cieplną Opolszczyzny (Grupa ECO) na dostawy 75 mln m sześc. gazu ziemnego w 2023 roku. To jeden z największych kontraktów sprzedaży paliwa gazowego w historii spółki pod względem rocznego wolumenu – podaje ISBNews.

– Zapotrzebowanie na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce sukcesywnie rośnie i ten trend z pewnością się utrzyma. Aktywnie działamy na rzecz zwiększania popytu na paliwo gazowe, odnosząc konkretne sukcesy sprzedażowe. Umowa na 2023 rok z Grupą ECO zagwarantuje klientowi dwukrotnie większy wolumen dostaw w porównaniu z obowiązującymi kontraktami na lata 2021-2022 – mówi prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Umowa została podpisana pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny i Grupą ECO, która zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i sprzedażą energii cieplnej oraz elektrycznej. – Nasza grupa koncentruje się na dojściu do neutralności klimatycznej, co nie będzie możliwe bez wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego. Gaz odgrywa coraz większą rolę w naszej działalności, niedawno oddaliśmy do użytku nowe moce kogeneracyjne oraz realizujemy kolejne projekty, dlatego zdecydowaliśmy się na znaczne zwiększenie wolumenu dostaw tego ekologicznego paliwa – podkreśla członek zarządu ds. operacyjnych ECO Mirosław Romanowicz.

ISBNews/Jędrzej Stachura