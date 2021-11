PGNiG odkryło duże złoże ropy na szelfie norweskim Alert

Koncesje PGNiG w Norwegii fot. PGNIG

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi odkryło złoże węglowodorów na koncesji PL939 położonej w południowej części Morza Norweskiego. Pobrane próbki wskazują na obecność lekkiej ropy naftowej, której zasoby – zgodnie z szacunkami opublikowanymi przez norweską administrację naftową – wynoszą od 19 do 63 milionów baryłek (ok. 2,1-7,1 mln ton).

– Złoże na prospekcie Egyptian Vulture będzie stanowić cenne uzupełnienie naszego portfolio wydobywczego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W centrum strategii biznesowej PGNiG pozostaje gaz ziemny, jednak wydobycie ropy naftowej pozwala nam na dywersyfikację i optymalizację naszej działalności w tym regionie – podkreślił Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Złoże na prospekcie Egyptian Vulture znajduje się w utworach piaskowca z okresu Kredy będących elementem Formacji Lange. Odwiert poszukiwawczy osiągnął 3883 metry pod poziomem morza, którego głębokość w miejscu prac wynosi 301 metrów. Przy okazji wiercenia pobrano próbki i wykonano pomiary geofizyczne, które zostaną poddane pogłębionej analizie. Jej wyniki posłużą do oceny możliwości zagospodarowania odkrytych zasobów, przy czym partnerzy koncesyjni nie wykluczają podłączenia złoża do istniejącej infrastruktury sąsiednich złóż znajdujących się już w eksploatacji.

PGNiG Upstream Norway posiada 30 procent udziałów w koncesji. Jej operatorem jest Equinor Energy (55 procent udziałów). Pozostałe 15 procent udziałów należy do Longboat Energy. Ta firma jest udziałowcem w 58 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka szacuje, że w przyszłym roku wolumen jej produkcji wzrośnie do ponad 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 mld m sześc. zakładanych na ten rok. Oprócz akwizycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów. Aktualnie spółka prowadzi wydobycie z 14 złóż.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski