PGNiG pomaga w ewakuacji rodzin pracowników Naftogazu i ERU

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGNiG pomogło w ewakuacji pracownic oraz rodzin i dzieci pracowników Natfogazu i ERU. Obecnie w Polsce pod opieką spółki przebywa ponad 80 osób. Pomoc obejmuje między innymi zakwaterowanie i wyżywienie.

– W tych trudnych dniach czujemy się odpowiedzialni za rodziny i dzieci pracowników firm ukraińskich, z którymi współpracujemy. Działania PGNiG i Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pozwolą na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ewakuowanych rodzin przez najbliższe tygodnie – mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG.

– Dziękujemy Caritas za wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia. Cały czas monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami samorządów oraz organizacji pożytku publicznego, by nasza pomoc trafiała do jak największej liczby potrzebujących – podkreśla Karolina Dłuska, prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

To nie jedyna forma pomocy PGNiG dla ukraińskich kontrahentów. Amerykańsko-ukraińska Grupa ERU, z którą PGNiG od 2016 roku eksportuje gaz ziemny na Ukrainę, dostarczyła żywność, materiały medyczne i inne niezbędne produkty do ukraińskich szpitali oraz innych punktów, gdzie są one najbardziej potrzebne. Wartość pomocy przekroczyła dwa miliony dolarów.

PGNiG/Jędrzej Stachura