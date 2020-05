Kwieciński: PGNiG chce rozwijać OZE i biogaz Energetyka

Jerzy Kwieciński, fot. flickr.com/premierrp

– Potrzebujemy dywersyfikacji i będziemy produkować więcej energii elektrycznej, nie tylko z w skojarzeniu z ciepłem. Chcemy rozwijać Odnawialne Źródła Energii oraz biogaz – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podczas konferencji Europejski Kongres Gospodarczy 2020.

Znaczący wzrost

– Pierwszy kwartał pokazał, że odnotowaliśmy rekordową sprzedaż gazu. Sprzedaliśmy w tym okresie 10,6 mld m sześć., w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 9,9 mld m sześc. Zanotowaliśmy także znaczący wzrost eksport gazu zimnego. Wyniki w drugim kwartale tego roku mogą być jednak słabsze przez koronawirusa – powiedział Jerzy Kwieciński.

Prezes został zapytany o rolę PGNiG w Europejskim Zielonym Ładzie. Powiedział, że ciepłownictwo będzie musiało przestawić się na gaz ziemny. – PGNiG jest tutaj predysponowany do pełnienia roli integratora. PGNiG Termika to drugi co do wielkości podmiot w tym sektorze. Potrzebujemy dywersyfikacji i będziemy produkować więcej energii elektrycznej, nie tylko w skojarzeniu z ciepłem. Chcemy rozwijać Odnawialne Źródła Energii oraz biogaz – przyznał.

Podkreślił, że wiąże się to z polityką Zielonego Ładu. Spółka chce mocniej zaistnieć w sektorze biogazu. – W Polsce potencjał ten sięga 7-10 mld m sześc. biogazu. PGNiG interesuje przede wszystkim biometan. Możemy produkować ok. czterech miliardów metrów sześciennych tego paliwa. To mniej więcej tyle, ile wydobycie gazu ziemnego w Polsce – powiedział.

Prezes Jerzy Kwieciński zaznaczył, że spółka stawia na współpracę w nowych obszarach działalności. – Przykładem jest wodór. Chcemy w przyszłości produkować to paliwo z OZE. Chcemy także współpracować z innymi firmami. Wodór również jest obecny w strategii Lotosu – dodał.

Opracował Bartłomiej Sawicki