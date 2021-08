PGNiG rozpoczęło wydobycie ze złoża Duva na Morzu Północnym Alert

Źródło: PGNiG

PGNiG Upstream Norway uruchomiło produkcję węglowodorów ze złoża Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć wydobycie gazu ziemnego o 0,2 mld m sześc. rocznie.



Duva to jedenaste złoże na Norweskim Szelfie Kontynentalnym eksploatowane przez PGNiG. Produkcja jest prowadzona za pomocą czterech odwiertów. Trzy z nich służą do wydobycia ropy naftowej, jeden do gazu ziemnego.

– Inwestycja w złoże Duva jest modelowym przykładem filozofii działania PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To kolejny, ważny krok do realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest zwiększenie własnej produkcji gazu ziemnego w Norwegii do poziomu co najmniej 2,5 mld m sześc. rocznie. Dzięki podłączeniu nowych odwiertów do już istniejącej infrastruktury udało się zmniejszyć koszt zagospodarowania złoża, a w konsekwencji– zwiększyć rentowność całego projektu. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z efektów środowiskowych – Duva ma jeden z najniższych wskaźników emisji dwutlenku węgla na jednostkę wydobycia spośród wszystkich złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

Duva jest złożem gazowo-ropnym położonym na koncesjach PL636 i PL 636C na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od Bergen. PGNiG Upstream Norway szacuje jego zasoby wydobywalne na ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego, co oznacza, że wolumen produkcji wyniesie średnio ok. 0,2 mld m sześc. gazu rocznie. Zakładany okres eksploatacji to 10 lat – czytamy w komunikacie.

PGNiG Upstream Norway posiada 30 procent udziałów w koncesjach obejmujących złoże Duva. Pozostałymi udziałowcami są Neptune Energy (30 procent udziałów, operator), Idemitsu Petroleum Norge (30 procent) oraz Sval Energi (10 procent).

PGNiG/Jędrzej Stachura