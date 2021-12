PGNiG zbiera wiedzę niezbędną do zapewnienia Baltic Pipe gazu Alert

Koncesje PGNiG w Norwegii. Grafika: PGNiG

PGNiG Upstream Norway wykonał odwiert na Morzu Norweskim, ale nie znalazł węglowodorów. Zebrał za to dane potrzebne do dalszej pracy, która przyniesie więcej gazu Baltic Pipe, gazociągowi do Polski zarezerwowanemu przez tę firmę.

Odwiert został wykonany przez udziałowca koncesji PL937/B i PL1111, czyli Lime Petroleum (40 procent udziałów) w prospekcie Fat Canyon. Zostały one nabyte w ramach operacji przejęcia aktywów Ineos w Norwegii przez PGNiG.

– Fat Canyon to jedno z aktywów INEOS E&P Norge, które PGNiG Upstream Norway przejęło pierwszego października 2021 roku jako element transakcji nabycia udziałów w 21 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym obejmujących trzy już produkujące złoża – tłumaczy biuro prasowe PGNiG. – W momencie przejęcia prace wiertnicze na prospekcie Fat Canyon już trwały. Wprawdzie PGNiG Upstream Norway nie wiązało z tą lokalizacją dużych nadziei, jednak zebrane w trakcie prac dane są cennym materiałem do analiz, które pozwolą na lepsze poznanie budowy geologicznej całego obszaru.

PGNiG zamierza eksportować część gazu wydobytego w Norwegii do Polski za pomocą gazociągu Baltic Pipe, który ma być gotowy do końca 2022 roku. Zarezerwowało 8,2 mld m sześc. z 10 mld jego przepustowości w aukcji opiewającej na okres do 30 września 2037 roku. Chce mu zapewnić nawet do 2,5 mld m sześc. z własnych złóż w Norwegii.

Wojciech Jakóbik