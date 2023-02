Atomowe studia mają rosnąć w Polsce jak grzyby po deszczu i małe reaktory Orlenu Alert

List intencyjny Orlenu i największych uczelni w Polsce zakłada uruchomienie programów związanych z energetyką jądrową. Ta firma zamierza inwestować w małe reaktory jądrowe we współpracy z Synthosem i GE. Prezes Daniel Obajtek zapowiedział budowę nawet 76 małych reaktorów SMR do 2038 roku.

Edukacja specjalistów sektora jądrowego ma być rozwijana we współpracy Orlenu, Orlen Synthos Green Energy oraz największych uczelni. To Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska. – Przemysł jądrowy to nowa, bardzo perspektywiczna gałąź gospodarki. Biorąc pod uwagę, że jeden reaktor będzie potrzebował ponad 100 wysokowykwalifikowanych specjalistów to w perspektywie 2040 roku potrzebować będziemy ponad 2,5 tys. specjalistów. Ponadto program obejmuje kształcenie kadr nie tylko dla branży SMR – skorzysta na tym cały rozwijający się sektor energetyki jądrowej w Polsce – powiedział Dawid Jackiewicz, członek zarządu Orlen Synthos Green Energy.

– Podpisany list intencyjny zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz wypracowania warunków uruchomienia studiów inżynierskich i magisterskich na polskich uczelniach technicznych zainteresowanych kształceniem wyspecjalizowanych kadr techników i inżynierów nuklearnych – podaje Orlen.

Polska zamierza mieć 6-9 GW energetyki jądrowej w 2033 roku w ramach atomu konwencjonalnego, ale Orlen, KGHM i inne firmy interesują się technologią małych reaktorów jądrowych SMR. Spółka z Bielańskiej weszła we współpracę z Synthosem oraz GE w celu wdrożenia w Polsce technologii BWRX-300 od Amerykanów. – Pierwszy SMR powstanie w 2028 roku. To już niebawem. I to jest czas realny do wykonania. Do 2038 roku mamy ambitny plan: 76 SMR-ów, 76 reaktorów w 26 lokalizacjach. To będzie największa inwestycja energetyczna w Polsce, ale też w Europie, pochłonie dziesiątki miliardów euro – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Ujawnił, że trwają już pierwsze badania lokalizacji.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik