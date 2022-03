PKN Orlen buduje w Płocku 200-metrowy komin Alert

Rafineria Płocka. Fot. PKN Orlen

W zakładzie PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) na instalacji utylizacji siarkowodoru budowany jest komin, który osiągnie 200 metrów wysokości. Dzięki najnowszej technologii, jak podaje koncern, będzie on odprowadzał spaliny w wyższe warstwy atmosfery, co zmniejszy oddziaływanie na środowisko.

Komin, z którego obecnie korzysta PKN Orlen w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku na instalacji utylizacji siarkowodoru, potocznie nazywanej Clausem, został wzniesiony w 1974 roku.

– Po 48 latach komin się zwyczajnie zużył i dlatego zostanie zastąpiony nowym. Budowany właśnie komin będzie miał 200 metrów wysokości, czyli dokładnie tyle samo, co ten obecny, ale zastosowana w nim będzie najnowsza technologia. Stary komin zostanie później rozebrany – przekazał we wtorkowym komunikacie koncern. Jak podał, zakończenie budowy nowego komina planowane jest na przełomie 2022 i 2023 roku.

PKN Orlen podkreślił, że nowy komin na instalacji utylizacji siarkowodoru będzie odprowadzał spaliny do wyższych warstw atmosfery. – Dzięki temu będą one bardziej rozproszone, a to z kolei zmniejszy ich oddziaływanie na środowisko. To pierwsza z wielu ekologicznych inwestycji planowanych na terenie tej instalacji – zaznaczył koncern. Zapowiedział przy tym, że realizowane tam przedsięwzięcia umożliwią redukcję emisji SO2 z jego zakładu produkcyjnego w Płocku o ok. 20 procent.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, głównym elementem nowego komina jest trzon żelbetowy w formie bryły obrotowej o pionowej osi symetrii, która w dolnej części, przy podstawie, ma średnicę 13 metrów i zwęża się do nieco ponad 7,5 metra na wysokości 130 metrów i przechodzi w walec. – Wysokość samego trzonu żelbetowego wyniesie 197 metrów. Powyżej będą jeszcze głowice dwóch przewodów spalin, których wyloty znajdą się na wysokości 200 metrów – podał koncern.

Według PKN Orlen, wewnątrz komina znajdować się będą dwa niezależne, bliźniacze przewody spalin o średnicy wewnętrznej 1,8 metra – stalowe przewody odizolują spaliny od trzonu żelbetowego konstrukcji, a ich odpowiednia geometria „wpłynie na jeszcze lepszą prędkość przepływu w kominie, co przyczyni się do większego rozproszenia odprowadzanych spalin”; ponadto komin wyposażony będzie w dźwig towarowo-osobowy, który zamontowany zostanie również w jego wnętrzu.

PKN Orlen wyjaśnił, że do obecnego komina są kierowane spaliny z jednostek odsiarczania gazów kominowych – podobnie będzie w przypadku nowego obiektu. – W koncernie na co dzień używany będzie tylko jeden z tych przewodów w nowym kominie. Drugi stanowić będzie rezerwę, np. do potrzeb serwisowych przy pracującym przewodzie, co umożliwi normalne funkcjonowanie podczas prowadzenia tych prac, bez konieczności korzystania z niższego emitora zastępczego. To zmniejszy także ryzyko występowania potencjalnych uciążliwości zapachowych – zaznaczył koncern.

Budowa nowego komina, jak podkreślił PKN Orlen, „to pierwsza z wielu inwestycji planowanych na terenie instalacji utylizacji siarkowodoru” w głównym zakładzie koncernu w Płocku, a kolejna planowana jest tam na 2024 r. – wtedy też planowane jest zastąpienie użytkowanej teraz jednostki odsiarczania gazów kominowych nową konstrukcją.

Główny zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych w Europie.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński