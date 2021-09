Orlen rozwija działalność w Niemczech. „Niemcy polubili nasze hot-dogi” Alert

Konferencja PKN Orlen. Fot. Michał Perzyński

– Orlen jest w Niemczech marką premium, wchodzimy w dalszą modernizację stacji, gdzie będzie logo naszego narodowego czempiona. Niemcy polubili nasze hot-dogi – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na konferencji prasowej na stacji PKN Orlen w Neuenhagen bei Berlin w Niemczech.

Działalność PKN Orlen w Niemczech

– Ważnym elementem naszej strategii jest sprzedaż detaliczna, w co zainwestujemy 15 mld złotych w ciągu 10 lat. Zwiększamy ilość stacji w Polsce i za granicą. Muszą być one ustandaryzowane. W Niemczech posiadamy markę Star, pod którą działa 586 stacji. Rok temu podjęliśmy decyzję, że również tu będziemy budować markę Orlen. Posiadamy już 7 stacji pod marką Orlen, do końca roku będziemy mieć tu kolejne siedem. W programie pilotażowym podjęliśmy decyzję, że wszystkie nowe stacje będą już pod marką Orlen. Nie musimy mieć kompleksów, jesteśmy dużą firmą, która przeznacza duże środki na promocję – powiedział Daniel Obajtek.

– Orlen Deutschland w 2020 roku miał wynik 131 mln euro zysku operacyjnego. Wprowadzamy tu produkty wyprodukowane w Polsce. Przeprowadzamy rebranding stacji, budujemy silną firmę. Sprzedajemy tu nie tylko paliwo, ale mamy także część gastronomiczną. Niemcy polubili nasze hot-dogi. Rozwijając te stacje, myślimy o przyszłości. Zaczynamy montować ładowarki do samochodów elektrycznych. Tutaj transformacja paliwowa nadejdzie szybciej, musimy dotrzymać jej tempa. Orlen jest tu marką premium, wchodzimy w dalszą modernizację stacji, gdzie będzie logo naszego narodowego czempiona – dodał Obajtek.

– Niemcy polubili nas, markę Orlen. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią koncernu, która osiąga tu tak dobre wyniki. Jesteśmy na tyle mocni, że możemy wspomagać polskie firmy, które chcą być na rynku niemieckim – powiedział Waldemar Bogusch, prezes Orlen Deutschland

Michał Perzyński