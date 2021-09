PKN Orlen i Energa porozumiały się w sprawie finansowania Elektrowni Grudziądz Alert

PKN Orlen i Energa zawarły porozumienie w sprawie finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Umowa określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Grudziądz oraz kierowania projektem.

PKN Orlen podaje, że zgodnie z porozumieniem, w przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej, zobowiązał się do pokrycia do 100 procent nakładów, ale nie więcej niż 1,8 mld zł. Warunkiem będzie jednak zawarcie umowy mocowej przez spółkę celową CCGT Grudziądz. Nakłady zostaną pokryte poprzez udzielenie finansowania spółce Energa lub CCGT Grudziądz na kapitał własny lub obcy. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Grudziądz oraz kierowania projektem – czytamy w komunikacie Orlenu.

– Nasza strategia zakłada osiągniecie powyżej 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, ale także 2 GW w elektrowniach gazowych. Skutecznie realizujemy ten cel, a kolejnym krokiem, który nas do niego przybliży, może być budowa elektrociepłowni parowo-gazowej w Grudziądzu. To projekt, który, w przypadku decyzji inwestycyjnej, istotnie przyczyni się do stworzenia silnego, a przede wszystkim bilansującego się pionu energetycznego koncernu i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura