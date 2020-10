Orlen nie zwalnia tempa inwestycji pomimo koronawirusa Alert

Zbigniew Leszczyński, PKN Orlen. Fot. Michał Perzyński

PKN Orlen podtrzymuje chęć przekazania około dziewięć mld zł na inwestycje mimo pandemii koronawirusa. Z tej kwoty 1,3 mld zł ma zostać przeznaczona na inwestycje Grupy Energa.

– Podtrzymujemy chęć realizacji planów inwestycyjnych na poziomie 7,7 mld zł, a 9 mld zł, jeśli uwzględnić nakłady Energi, w całym 2020 roku – powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak podczas konferencji wynikowej tej spółki online. Ocenił jednak, że sytuacja może ulec zmianie z powodu pandemii koronawirusa. – Przyglądamy się koniunkturze. Jesteśmy przekonani co do zasadności tych inwestycji. Uważamy, że to jest jedna z metod przezwyciężania kryzysu – dodał.

PKN Orlen wydał w trzecim kwartale 2020 roku 2,3 mld zł na projekty odtworzeniowe i modernizacyjne. Wydatki na ten cel w Grupie Energa wyniosły 800 mln zł. Członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński zapewnił, że jego spółka monitoruje na bieżąco sytuację wykonawców i podwykonawców jej inwestycji, a także w fabrykach produkujących elementy i urządzenia na ich potrzeby. – Oceniamy, że kilka procent inwestycji może zostać przesunięta na kolejny rok – powiedział. Orlen podał, że zakontraktował już 90 procent nakładów przewidzianych na ten rok. Przyznał, że wstrzymał odwierty w Kanadzie.

Bartłomiej Sawicki