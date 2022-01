PKN Orlen jest pierwszym importerem „zielonego” gazu w Polsce Alert

PKN Orlen fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

PKN Orlen, jako pierwsza firma w Polsce, w ramach działań pilotażowych zaimportował certyfikowany biometan, który jest odnawialnym odpowiednikiem gazu ziemnego. – To kolejna inicjatywa, która zgodnie ze strategią ORLEN2030, przybliża koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej i wspiera transformację energetyczną w Polsce. Biometan charakteryzuje się podobnymi parametrami jakościowymi do gazu ziemnego, ale wyprodukowany jest z odpadów organicznych. Jego zużycie ogranicza więc wykorzystywanie innych paliw kopalnych. Biometan może służyć jako paliwo do produkcji m.in. biowodoru i być wykorzystywany w transporcie – podaje spółka w komunikacie.

– Kładziemy mocny nacisk na nowe, perspektywiczne obszary i konsekwentnie budujemy efektywny system odnawialnych źródeł energii. Zgodnie ze strategią, będzie on oparty m.in. na rozwoju branży biometanu. Dostrzegamy jego duży potencjał i w pełni chcemy go wykorzystać, dlatego zaimportowaliśmy certyfikowany biometan w ramach działań pilotażowych i konsekwentnie prowadzimy inwestycje, które w niedalekiej przyszłości umożliwią nam także jego produkcję. Podejmowane działania są elementem transformacji energetycznej i wpisują się w realizację naszych celów przechodzenia na paliwa nisko- i zeroemisyjne – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Podejmowane przez koncern działania mają przyczynić się do wzrostu wykorzystania w Polsce biogazu i biometanu, a co za tym idzie zwiększenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych. Zaimportowany biometan został kupiony od spółki RWE Supply & Trading i będzie wykorzystany na potrzeby PKN Orlen. W Grupie Orlen kompetencje w obszarze biometanu rozwijane są również poprzez spółkę ORLEN Południe. Nabyła ona już trzy biogazownie rolnicze, w których z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce. Jednocześnie Orlen Południe wspólnie z PGNiG złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. PKN Orlen podpisał także porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji branżowych i jednostek naukowych – podaje PKN Orlen.

PKN Orlen/Michał Perzyński