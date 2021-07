Orlen prezentuje rekordowe wyniki. „Oby dobre nastroje udzieliły się akcjonariuszom” (NA ŻYWO) Energetyka

Orlen 2Q21

13:15

Konferencja prasowa PKN Orlen na temat skonsolidowanych wyników Grupy zakończyła się. Dziękujemy za śledzenie relacji i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych!

13:13

– Program rozwoju petrochemii jest realizowany bardzo dynamicznie. Przebiega on zgodnie z planem, przygotowujemy tereny pod inwestycje, mamy podpisane umowy, pozyskujemy wszelkie niezbędne pozwolenia. Przebiega to zgodnie z planem, czas realizacji inwestycji planowany jest na 2023/2024 rok – podsumował członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

13:11

– Chcemy drobiazgowo przeanalizować wszystkie oferty na przejęcie aktywów Lotosu. Chcemy, by przyniosło to satysfakcję akcjonariuszom. Pośpiech jest tu niewskazany, to procedura standardowa przy tego typu fuzjach. Wyzwań dla PKN Orlen jest bardzo dużo. Widzimy jak zmienia się polityka energetyczna w Unii Europejskiej. Widzimy jaką rolę zaczynają odgrywać kwestie ekologiczne. Mamy tego świadomość. To ambitne cele, ale życie weryfikuje różne pomysły. Wszyscy chcą mieć tanią energię. Polska robi ogromny wysiłek w tym kierunku. Fit For 55 to gigantyczne wyzwanie dla przemysłu w krajach europejskich. Monitorujemy to, ale to pokazuje, że budowa koncernu multienergetycznego była słuszną decyzją. Nasze inwestycje idą w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł. Mamy na to środki – zapowiedział członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen Jan Szewczak.

12:57

– Apelujemy o szczególną ostrożność przy fałszywych ofertach. PKN Orlen nie wysyła żadnych maili zachęcających użytkowników do inwestowania w instrumenty finansowe. Prosimy o ostrożność i podejmujemy kroki prawne, by usuwać z sieci fałszywe oferty, ostrzegamy klientów przed oszustwami. Nie mamy z tym nic wspólnego, wszystkie incydenty zgłaszamy do odpowiednich służb – ostrzegł członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

12:25

– Wyniki są efektem otoczenia makroekonomicznego, ale również w ogromnym stopniu wynikają z nieustannie podnoszonej działalności operacyjnej. Pokazujemy, że umiemy uprawiać biznesy, które prowadzimy, chcemy tak funkcjonować dalej. Nasza wizja dużego, silnego koncernu multienergetycznego, jest spójna, i w pełni ją realizujemy – powiedział członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

12:13

– W ramach zrównoważonego rozwoju uruchomiliśmy projekt Hydrogen Eagle mający na celu rozbudowę sieci ładowania zielonego wodoru, Orlen Południe jest zaangażowany w produkcję zielonego glikolu, jesteśmy największym sponsorem polskiego sportu. Konsekwentnie realizujemy idee społecznego zaangażowania – zaznaczył członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen, Jan Szewczak.

12:10

– Sytuacja finansowa koncernu jest bardzo dobra. Mimo, że dużo inwestujemy, mamy i zyski, i gotówkę, a co najważniejsze, spadło zadłużenie o 2 mld złotych. To fantastyczny wynik. Margines korzystania ze źródeł finansowania jest bezpieczny. W maju wyemitowaliśmy zielone obligacje, które spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Środki te będą źródłem finansowania inwestycji w nisko- i zeroemisyjną energetykę, jak offshore, czy stacje ładowania do samochodów elektrycznych. W II kwartale MAP, Orlen, PGNiG i Lotos potwierdziły bezgotówkową formułę połączenia spółek, co pozytywnie wpłynęło na nasze postrzeganie przez agencje ratingowe. Złożyliśmy wniosek do UOKiK o przejęcie PGNiG, rozpoczęliśmy inwestycję w olefiny o wartości ponad 13 mld złotych. Marka Orlen została uznana za najcenniejszą polską markę, wycenianą na 10 mld złotych – podkreślił członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen, Jan Szewczak.

12:04

– Jesteśmy w dobrych nastrojach w związku z rekordowymi wynikami w historii PKN Orlen, mamy nadzieję, że udzielą się one naszym akcjonariuszom, wygenerowaliśmy rekordowe przepływy pieniężne. Mamy bardzo dużo gotówki. Koncern wygenerował aż 9 mld złotych gotówki. Pokazuje to, jak sprawne jest zarządzanie koncernem i jak trafne były wybory w kontekście tworzenia koncernu multienergetycznego – powiedział rozpoczynając konferencję członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen, Jan Szewczak.

12:00

Konferencja prasowa PKN Orlen rozpoczęła się. Zachęcamy do śledzenia relacji!

11:55

Konferencja prasowa PKN Orlen rozpocznie się o godzinie 12.00. W poniższym materiale można znaleźć informacje na temat wyników finansowych spółki. Transmisję na żywo można znaleźć tutaj. Prezentację ze szczegółowymi danymi można znaleźć tutaj.

