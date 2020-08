Orlen rozszerza ofertę stacji szybkiej obsługi Alert

Innowacyjna stacja paliw Orlen Drive

Na kolejnej stacji Orlenu na odcinku Wrocław–Poznań pojawił się format drive-through, który pozwala klientom skorzystać z oferty bez konieczności wysiadania z samochodu. Koncern planuje otwarcie dwóch kolejnych tego typu miejsc w Warszawie i we Wrocławiu.

Oczekiwania kierowców

Koncern systematycznie rozwija segment detaliczny wdrażając innowacyjne rozwiązania. Kierowcy, którzy skorzystają ze stacji Orlen MOP Wisznia w formacie drive-through, mają do dyspozycji dwie linie umożliwiające zakup produktów gastronomicznych i tankowanie samochodu bez konieczności wysiadania z niego. Dodatkowo, wewnątrz stacji znajduje się samoobsługowy multimedialny kiosk, za pomocą którego można komfortowo zrobić i zapłacić za zakupy.

Pierwszą taką stację PKN Orlen uruchomił w październiku 2018 roku na MOP Michałowice przy drodze ekspresowej S8, około 50 km od Wrocławia. Podróżni korzystający z tego rozwiązania najczęściej wybierają kawę i hot-doga.

Dwie kolejne stacje Orlen Drive powstaną w lokalizacjach o równie dużym natężeniu ruchu. Pierwsza zostanie uruchomiona stacja Orlen Drive we Wrocławiu, przy ul. Granicznej, w pobliżu lotniska. Natomiast druga, zlokalizowana w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia. Obie zaczną działać w połowie 2021 roku.

– Nieustannie analizujemy trendy i unowocześniamy nasze stacje, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom klientów. Wdrażanie innowacyjnych usług, w połączeniu z ich wysoką jakością, jest gwarantem utrzymania konkurencyjności na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej. Wyniki pierwszej stacji Orlen Drive w Michałowicach pokazują, że zmierzamy we właściwym kierunku – mówi Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej.

Sprawne tankowanie na stacjach Orlen odbywa się także dzięki kolejkowaniu nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie lub aplikacją Orlen PAY, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. To możliwie, ponieważ na stacjach Orlen licznik przy dystrybutorze nie blokuje się na czas płatności, co pozwala kolejnemu kierowcy natychmiast skorzystać z tego samego stanowiska.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na stacjach Orlen węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu. To sprawia, że kierowca nie musi czekać w kolejce do dystrybutora, podczas gdy inne stanowiska są wolne.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura