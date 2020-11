PKN Orlen przejmie 65 procent akcji RUCH-u Alert

Źródło: wikimedia.org

​PKN Orlen przejmuje kontrolę nad RUCH i obejmuje 65 procent akcji spółki. Jest to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RUCHu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji. To ważny krok do dalszego intensywnego rozwoju obszaru detalicznego Koncernu opartego o lokalizacje poza stacjami paliw i kompleksowe usługi dla klientów, w tym kurierskie. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

– Jesteśmy poważnym inwestorem, otwieramy kolejny rozdział w historii spółki RUCH obejmując wyłącznie nowe akcje wyemitowane przez spółkę. Dzięki przejęciu kontroli możemy już wykorzystać pewne synergie, które wzmocnią spółkę i równolegle wprowadzą nasz biznes detaliczny na wyższy poziom. Na bazie spółki RUCH chcemy m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. Poprzez efektywne wykorzystanie aktywów RUCH i Grupy ORLEN znacząco wzbogacimy naszą ofertę, na czym niewątpliwie skorzystają klienci, a także nasi akcjonariusze – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Segment detaliczny w Polsce ma olbrzymi potencjał. Widać to na przykładzie wyników PKN Orlen – tylko w trzecim kwartale br. ten obszar wypracował rekordowy zysk EBITDA na poziomie 1 mld zł. Jednocześnie plany rozwoju biznesu detalicznego wpisują się w trendy w Europie Środkowo-Wschodniej. Na tym rynku widoczne jest zwiększenie konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki RUCH – czytamy w komunikacie PKN Orlen

PKN Orlen złożył spółce RUCH warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki już 11 kwietnia 2019 roku. Decyzję poprzedziło badanie due diligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych. Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych (co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen). W międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu. Zawarcie umowy inwestycyjnej w czerwcu br. oraz wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN ORLEN kontroli nad RUCH umożliwiło kontynuację procesu. Prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów RUCH z wierzycielami w listopadzie br. w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych stanowiło ostatni warunek i otworzyło dla PKN Orlen drogę do finalizacji transakcji.

Orlen/Michał Perzyński