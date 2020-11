Orlen uchyla rąbka tajemnicy nowej strategii do 2030 roku Alert

PKN Orlen w najbliższym czasie przedstawi nową strategię spółki do 2030 roku, której celem ma być osiągnięcie do 2050 roku neutralności emisyjnej koncernu. Grupa zdradza czym kierowała się przy tworzeniu tego dokumentu, uchylając w ten sposób rąbka tajemnicy przed prezentacją strategii.

Nowa strategia wkrótce

Podczas konferencji wynikowej spółki za trzeci kwartał 2020 roku, pod koniec października PKN Orlen zapowiedział, że w ciągu kliku tygodni przedstawi nową strategię spółki. Wówczas koncern finalizował nad nią prace. – Finalizujemy prace nad naszą nową strategią lata 2021 -2050, jesteśmy już bardzo blisko. Zaprezentujemy ją za kilka tygodni – poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak podczas konferencji wynikowej. Członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński dodał, że nowa strategia będzie zawierać długoterminowe plany inwestycyjne.

Na chwilę przed jej prezentacją koncern zdradza elementy, które będą determinować kierunki nowej strategii spółki. – Fundamentem transformacji energetycznej są nowoczesne technologie. To one będą jednym z kluczy do budowania nowej, zrównoważonej gospodarki. O tym, w jaki sposób chcemy wpisywać się w ten trend, opowiemy w publikowanej wkrótce długofalowej strategii rozwoju Grupy Orlen – czytamy na twitterze PKN Orlen.

Elektryfikacja dzięki OZE

PKN Orlen podkreśla, że do 2050 roku elektryfikacja gospodarki za 30 lat będzie wynosił 46 procent z 9 procent z poziomu na 2020 roku. Orlen zdradza w ten sposób, że głównym czynnikiem rozwoju Orlenu będzie energetyka, a sam koncern chce wziąć na siebie transformację energetyczną tego sektora. Koncern na jednym z mediów społecznościowych podaje wyliczenia dotyczące spadku kosztów poszczególnych technologii OZE.

Jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez Orlen, koszt wytworzenia energii elektrycznej z lądowej energetyki wiatrowej jeszcze w 2010 roku wynosił 0,34 zł/KWh, a w 2020 roku już 0,19 zł/KWh. Koszt produkcji tej samej jednostki energii w morskiej energetyce wiatrowej spadł w tym roku do 0,45 zł z 0,61 zł 10 lat wcześniej. Największy spadek kosztów odnotowano zaś – w ocenie Orlenu – w technologii fotowoltaicznej. Jeszcze 10 lat temu koszt produkcji KWh wynosił 1,44 zł, a w tym roku wynosi to już 0,27 zł.

PKN Orlen w dokumentach i prezentacjach z tego roku podkreślał, że fundamentalnym wyzwaniem polskiego sektora energetycznego jest konieczność jego głębokiej transformacji.

Orlen podkreśla, że wykorzystanie paliw kopalnych w gospodarce znajdzie się pod coraz większą presją dekarbonizacji, a energia elektryczna stanie się głównym nośnikiem energii. Jednocześnie koncern podkreśla, że gaz ziemny zyska na znaczeniu jako technologia przejściowa, o niższej emisyjności niż energetyka węglowa, umożliwiająca dodatkowo stabilizację docelowego systemu opartego o OZE. Ta deklaracja potwierdzać może zamierzania kontynuacji realizacji nowego bloku gazowego w Ostrołęce. -Wzrost roli gazu będzie wymagał dywersyfikacji źródeł dostaw oraz rozbudowy infrastruktury przesyłowej – podkreśla koncern. Orlen nie ukrywa, że chce wykorzystać do celów dywersyfikacji rozbudowującą się rękoma Gaz-Systemu nowej infrastrutkury przesyłowej, w tym mającego powstać w pobliżu tej inwestycji połączenia gazowego – Gazociągu Polska-Litwa.

Orlen podkreśla, że postępujący spadek kosztów technologii OZE i magazynowania energii spowoduje dynamiczny rozwój segmentu rozproszonej energetyki z OZE i znaczący wzrost popytu na energię elektryczną. – Konieczność zmniejszenia emisyjności przemysłu oraz segmentu nieruchomości determinuje wzrost znaczenia energetyki gazowej i dalszy wzrost popytu na to paliwo – podkreśla koncern.

Petrochemia nadal ważna

Orlen przyznaje wreszcie, że popularyzacja napędów alternatywnych (elektryczne), wzrost popytu na biopaliwa w lotnictwie i transporcie morskim, rozwój technologii recyklingu chemicznego determinują spadek zapotrzebowania na wsady i paliwa ropopochodne, dlatego też chce rozbudować swoją kolejną podstawę poza energetyką, a więc petrochemia. PKN Orlen już teraz realizuje inwestycje w obszarze petrochemii, takie jak instalacja olefin w Płocku. Wartość inwestycji w petrochemii szacowana jest na ok. 8,3 mld złotych w ramach przyjętego programu rozwoju petrochemii do 2023 roku.

