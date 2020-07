PKP Energetyka ma zapewnione finansowanie inwestycji wartych trzy miliardy złotych Alert

Bank BNP Paribas, jako Bookrunner i główny organizator finansowania w ramach konsorcjum banków, zapewni środki na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego PKP Energetyka. Spółka otrzyma ponad trzy miliardy złotych.



Kolej w Polsce

Finansowanie przyznane przez konsorcjum banków pozwoli PKP Energetyka na realizację projektów zgodnych z zieloną agendą UE, która wspiera inwestycje w modernizację i ekspansję transportu kolejowego po 2021 roku. Wpisują się one w Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku oraz nową perspektywę inwestycyjną dla kolei po 2023 roku. Inwestycje spółki pozwolą na zwiększenie udziału szybkiej kolei w połączeniach pomiędzy miastami w Polsce. Przyczynią się także do wzrostu udziału rynkowego transportu kolejowego z 12 procent w Polsce (18 procent w UE), przybliżając nas do wyznaczonego dla UE celu 30 procent w 2030 roku. Przyznane przez konsorcjum banków 3,1 mld złotych umożliwi również refinansowanie obecnego zadłużenia oraz finansowanie kapitału obrotowego firmy.

– To kolejne ważne finansowanie konsorcjalne, w którym pełnimy rolę głównego organizatora. Inwestycje PKP Energetyka mają ważne znaczenie dla rozwoju i jakości infrastruktury kolejowej oraz transportu kolejowego w Polsce. To gałąź gospodarki istotna nie tylko z punktu widzenia rozwoju kraju, ale także ochrony środowiska – transport kolejowy jest pięciokrotnie bardziej efektywny energetycznie od transportu drogowego – mówi André Boulanger, wiceprezes zarządu BNP Paribas odpowiedzialny za nadzór obszaru bankowości CIB.

Bank BNP Paribas wnikliwie ocenia wszystkie finansowane projekty pod kątem ich wpływu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Na początku czerwca, jako jeden z głównych organizatorów, uczestniczył w przygotowaniu finansowania konsorcjalnego projektu Polimery Police Grupy Azoty – największej od lat inwestycji w polskiej branży chemicznej.

BNP Paribas/Jędrzej Stachura