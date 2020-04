Platts: W 2019 roku najwięcej mocy przybyło z OZE, najmniej z atomu Alert

fot. Pixabay

S&P Global Platts Analytics opublikowało raport, w którym przedstawione zostały przyrosty nowych mocy na świecie ze względu na źródło. Porównane zostały odnawialne źródła energii, węgiel, gaz i atom.

Nowe moce w 2019 roku

S&P Global Platts Analytics szacuje, że fotowoltaika, energia wiatrowa i wodna stanowiły prawie 67 procent całkowitego przyrostu mocy w ciągu ostatniego roku. Fotowoltaika stanowi obecnie około jednej trzeciej łącznych przyrostów mocy rocznie. Nie oznacza to, że to źródło energii nie boryka się z problemami. Wzrost mocy z fotowoltaiki w Chinach spadł o ponad jedną trzecią, przy utrzymujących się obawach dotyczących opóźnień w płatnościach dotacji dla instalacji już oddanych do użytku w poprzednich latach, które obciążają finanse deweloperów. Platts Analytics spodziewa się jednak stabilizacji na rynku chińskim w drugiej połowie roku, przy założeniu, że koronawirus zostanie skutecznie powstrzymany.

Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wzrosła w zeszłym roku o około 62 GW, z czego ponad 40 procent w Chinach – 25,7 GW. Stany Zjednoczone są drugim regionem, w którym zwiększanie mocy wiatrowych pozostaje solidne, a wsparcie polityki poprzez ulgę podatkową na produkcję dodatkowo przedłużono do 2020 roku. Według danych MAE, około 10 GW pojawiło się w sieci w 2019 roku, w porównaniu do około 8,6 GW przyłączonych w 2018 roku. S&P Global Platts Analytics szacuje, że w 2020 roku w USA do sieci zostanie dołączone w sumie 15 GW mocy wiatrowych, co będzie najwyższym wynikiem w hustorii.

Wzrost mocy wiatrowych w Europie w 2019 roku przekroczył oczekiwania – zainstalowano prawie 15 GW, z czego ponad 3,6 GW elektrowni morskich. Brak odpowiedniej przestrzeni i rosnący lokalny opór opóźnił jednak nowe projekty, zwłaszcza w Niemczech. Do 2030 roku ma powstać 80 GW nowych mocy na morzu, co w porównaniu z obecnie zainstalowanymi 22 GW.

Pomimo inwestycji w odnawialne źródła energii, energetyka węglowa nadal się rozwija na całym świecie. W 2019 roku oddano do użytku około 48 GW mocy węglowych, podobnie jak w roku poprzednim. Za 60 procent tego wzrostu odpowiadają Chiny, a następnie Indie z około 7,8 GW nowych mocy (około 16 procent całości). Z kolei w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej udział węgla systematycznie spada.

Rośnie też udział nowych mocy gazowych, w głównej mierze w Stanach Zjednoczonych, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodnie. W Azji realizowanych jest szereg projektów związanych z zasilaniem LNG, przy czym 9 GW jest w budowie i około 52 GW w fazie planowana, przy obecnych 127 GW mocy opalanej LNG w tym regionie. Apetyt na inwestycje w duże jednostki opalane gazem był dość ograniczony w innych regionach, szczególnie w Europie, ale warto zauważyć pojawienie się około 5,7 GW projektów gazowych we Włoszech, które zapewniły finansowanie w ramach niedawno wprowadzonego rynku mocy.

Energetyka jądrowa zanotowała najmniejszy wzrost spośród wszystkich źródeł energii w 2019 roku. Chiny nadal przodują w tej dziedzinie, ale tylko około 4 GW rozpoczęło działalność komercyjną w 2019 roku, w porównaniu z prawie 9 GW mocy oddanej do użytku w 2018 roku. Oprócz Chin, Korea Południowa, Rosja i Indie budują nowe elektrownie jądrowe.

S&P Global Platts