Pływające farmy wiatrowe mogą osiągnąć 70 GW łącznej mocy do 2040 roku Alert

Pływające farma wiatrowa fot. DNV GL

Carbon Trust przeprowadził badania potencjału rozwoju pływających elektrowni wiatrowych. Obecnie eksperci przewidują kilka wyzwań.

Uzupełnienie tradycyjnych instalacji

Pływające elektrownie (ang. floating wind) w zamierzeniu mogą być uzupełnieniem tradycyjnych instalacji wiatrowych na morzach, których montowanie na określonej głębokości jest ograniczone. Carbon Trust poinformował, że do 2030 roku moc zainstalowana w sektorze pływającej energetyki wiatrowej może sięgnąć 10,76 GW do 2030 roku oraz 70 GW do 2040 roku. Wartość inwestycji wyniesie 195 mld funtów w 2040 roku.

Według badań duńskiej firmy Ramboll, turbiny nowej generacji będą wymagały tylko niewielkich modyfikacji na platformach pływających. Z kolei Seaway 7 testowało przebieg operacyjny instalacji takich elektrowni na morzu o łącznej mocy do 20 MW. Eksperci stwierdzili, że przeszkodą rozwoju pływających farm jest ograniczona dostępność platform oraz zbyt wysoki koszt statków o dużej ładowności (instalacje mogą sięgnąć 200 m), niezbędnych do prac na morzu.

Niezbędny będzie także rozwój dynamicznych kabli eksportowych wysokiego napięcia oraz rozwój łączności i monitoringu instalacji na morzu.

Stany Zjednoczone, Kraje Śródziemnomorskie oraz Japonia pokładają duże nadzieje w rozwoju pływającej energetyki wiatrowej, gdzie z racji stromo położnych wybrzeży oraz dużej głębokości mórz, pływające platformy są jedyną opcją.

Renews.biz/Stromgeo/Patrycja Rapacka