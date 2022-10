Pływający terminal LNG dla niemieckiego Wilhelmshaven przypłynie z Teksasu Alert

Prezes i dyrektor generalny Excelerate Steven Kobos oraz Patrick Graichen i sekretarz stanu w federalnym ministerstwie gospodarki i klimatu (BMWK), podpisali w Berlinie umowę w siedzibie BMWK dotyczącą dzierżawy jednostki FSRU, która jest obecnie przygotowywana do eksploatacji w zakładzie Excelerate w Teksasie.

FSRU. Fot. Hoegh LNG.

Statek o nazwie “Excelsior” o pojemności magazynowej 138 tys. metrów sześciennych i zdolność regazyfikacji 5 mld metrów sześciennych rocznie, przeznaczony będzie dla gazoportu w Wilhelmshaven. Kontrakt na pięcioletnie użytkowanie jednostki podpisał niemiecki rząd federalny z amerykańską firmą Excelerate Energy. Będzie to już drugi pływający terminal LNG przeznaczony dla Wilhelmshaven, co oznacza, że gazoport będzie miał przepustowość co najmniej 10 mld m sześc. gazu rocznie. Pięcioletni okres funkcjonowania Excelsior w Niemczech zacznie się wraz z pierwszym kwartałem następnego roku.

– Wysłanie FSRU Excelsior do Niemiec świadczy o naszym zaangażowaniu we wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego w czasach, gdy tradycyjne źródła energii okazały się zawodne – powiedział Steven Kobos, prezes i dyrektor generalny Excelerate. – Jednostki FSRU mają możliwość zaoferowania elastycznego dostępu do większej dywersyfikacji dostaw i mogą służyć jako uzupełniające zabezpieczenie dla szybkiego skalowania projektów związanych z zieloną energią. Te korzyści są zgodne z określonymi celami amerykańsko-europejskiej grupy zadaniowej ds. bezpieczeństwa energetycznego – powiedział z kolei Patrick Graichen z niemieckiego ministerstwa gospodarki.

Sächsische Zeitung/Handelsblatt/Aleksandra Fedorska