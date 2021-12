Podwyżki cen energii i gazu podniosą inflację do prawie 10 procent Alert

Giełda. Fot. Freepik

Banki zgadzają się, że podwyżki cen energii i gazu w 2022 roku wynikające z taryf opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki doprowadzą do zwiększenia inflacji. Pomogą jednak rozsmarowanie taryf gazowych na trzy lata oraz tarcza antyinflacyjna.

– Dzisiejsze decyzje URE oznaczają wzrost średniorocznej inflacji z 5,0 do 7,8-8,0 procent rok do roku w wariancie maksimum. Szczyt sięgnie 9,4 procent w kwietniu, a pod koniec 2022 roku inflacja wyniesie 5,3 procent rok do roku – wieszczy bank PKO S.A. na Twitterze. – Przy rozsmarowaniu podwyżek cen gazu w czasie, jak ustawodawca pozwolił, część tego impulsu przesuwa się na kolejne lata – zastrzega.

Analitycy mBanku ostrzegają, że inflacja w 2022 roku sięgnie 7,8 procent. Podkreślają, że ryzyko zmniejsza tarcza antyinflacyjna rządu obniżająca akcyzę i podatek VAT od energii elektrycznej oraz gazu, ale rośnie ono przez efekty wtórne.

– Zakładamy, że gaz może stanieć po zimie, ale podwyżki energii zostaną. Średnia inflacja na przyszły rok skacze z 6,7 do 7,1-7,3 procent rok do roku, a szczyt nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku na poziomie ponad 9 procent – uznał ING Bank na Twitterze.

