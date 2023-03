Polacy mogą zatankować wodór na Orlenie…w Pradze Alert

Stacja benzynowa Orlenu w Pradze ma już stację tankowania wodoru. Polscy klienci musieliby na razie udać się do stolicy Czech, by zatankować auto wodorowe, ale niebawem będą mogli to zrobić w Polsce. Na jakie miasta padło?

PKN Orlen, stacje Benzina na Słowacji. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen otworzył stację tankowania wodoru na stacji w Pradze-Barrandov. Podobne obiekty mają zostać uruchomione w 2023 roku w Poznaniu i Katowicach. Kolejne mają stanąć w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie do połowy 2025 roku. Naszym celem jest budowa do końca tej dekady ponad 100 stacji tankowania w Polsce, Czechach i na Słowacji, które będą integralną częścią wodorowych korytarzy transportowych w Europie oraz przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu – mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek.

– Stacja paliw Orlen Benzina w praskiej dzielnicy Barrandov jest w pełni bezobsługowa, ogólnodostępna 24 godziny na dobę i przystosowana do tankowania paliwem wodorowym samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Kierowcy mogą korzystać z dwóch dyspenserów (ze specjalnie wyprofilowanymi noskami): o ciśnieniu 700 barów dla aut osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania samochodów ciężarowych i autobusów – czytamy w komunikacie Orlenu.

– Stacja tankowania wodoru Orlen Benzina w Pradze została wybudowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Do 2030 roku Orlen Unipetrol planuje udostępnić 28 stacji tankowania wodoru w Czechach oraz dwa terminale dystrybucji wodoru dla transportu kolejowego w Litvínovie i Neratovicach – podaje Orlen.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik