Polenergia wyprodukuje prąd dla paczkomatów

Polenergia zapewni zieloną energię z OZE dla blisko 24 tysięcy paczkomatów InPost w Polsce – poinformowała we wtorek Polenergia. Dodała, że energię wyprodukuje należąca do niej Farma Wiatrowa Dębsk.

Podkreślono, że dla InPostu umowa jest kolejnym etapem w dążeniu do korzystania w 100 procent z zeroemisyjnej energii elektrycznej.

– Zakontraktowany wolumen pozwoli na zazielenienie energii zużywanej we wszystkich urządzeniach Paczkomat w Polsce oraz zazielenienie znacznego udziału energii elektrycznej wykorzystywanej przez samochody elektryczne, oddziały i sortownie, co łącznie przyczyni się do redukcji emisji CO2 o prawie 125 tysięcy ton – wskazano w informacji.

Czystą energię wyprodukuje należąca do Polenergii Farma Wiatrowa Dębsk. Podkreślono, że to największa lądowa inwestycja OZE w historii Polenergii oraz jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Szacowana roczna produkcja elektrowni wynosi ok. 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 183 tysięcy gospodarstw domowych.

BiznesAlert.pl / PAP