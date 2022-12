PGE rozpoczęła budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce Alert

PGE rozpoczęła na Podkarpaciu budowę jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Do końca 2023 roku na działkach o powierzchni około 100 ha powstanie instalacja o mocy 100 MW.

PV Jeziórko fot. PGE

Realizując tę inwestycję PGE będzie korzystało z najnowocześniejszych paneli o wysokiej produktywności. W 2023 roku z instalacji o mocy 100 MW produkowana będzie energia elektryczna odpowiadająca zapotrzebowaniu blisko 50 tysięcy gospodarstw domowych. W 2024 roku PV Jeziórko osiągnie docelową moc 153 MW – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Do 2030 roku PGE planuje wybudować 3 GW nowych mocy z instalacji fotowoltaicznych – dodał

Farma fotowoltaiczna o mocy 100 MW powstanie w Gminie Grębów ok 10 km od Tarnobrzega. Będzie się składać z blisko 200 tys. nowoczesnych, monokrystalicznych paneli słonecznych o mocy ponad 500 W każdy. Parametry techniczne paneli pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

Panele zamontowane na farmie PV Jeziórko będą bifacjalne. Oznacza to, że mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, będzie się ona kształtować w instalacji o mocy 100 MW na poziomie ok. 107 tys. MWh rocznie – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, spółki z Grupy PGE odpowiadającej za powstanie projektów fotowoltaicznych.

Budowa farmy PV Jeziórko jest częścią programu inwestycyjnego Grupy PGE dotyczącego energetyki słonecznej. Pierwsze efekty realizacji tych planów PGE zaprezentowała kilka tygodni temu, kiedy zakończyła się prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda. Inwestycje te powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

W przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Najważniejsze z nich, oprócz PV Jeziórko to: PV Augustynka (25 MW – powiat siemiatycki), PV Żółtańce (15 MW – powiat chełmski), PV Huszlew (13 MW – powiat łosicki), PV Gutki (12 MW – powiat grajewski), PV Pasterzowice (8 MW – powiat żagański), PV Krotoszyn (5 MW – powiat krotoszyński).

Łącznie w 2023 roku Grupa PGE będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.

Polska Grupa Energetyczna/Mariusz Marszałkowski