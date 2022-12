Polska 2050 zawiadomi prokuraturę o możliwym przestępstwie przy umowie Orlenu z Saudyjczykami Alert

– Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosek o podjęcie kontroli przez NIK w związku z zawarciem umowy joint-venture miedzy PKN Orlen S.A. a Aramco Overseas Company B.V. – poinformowali politycy Polski 2050 Szymona Hołowni podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w Sejmie.

Briefing prasowy posłów Polski 2050. Fot. Michał Perzyński

Posłowie Polski 2050 o Rafinerii Gdańskiej

– Z każdą kolejną publikacją medialną widzimy, że ta transakcja zawiera zapisy, które są groźne. Składamy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Uważamy, że prezes Obajtek zrobił rzecz, która może doprowadzić do powstania szkody majątkowej wielkich rozmiarów” – mówił Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. – Nie chodzi tylko o to, że firma saudyjska, podobnie jak całe państwo, współpracuje z Rosją Putina, ale też o oddanie za bezcen sreber rodowych, nowoczesnej i prężnej firmy, jaką jest dawna rafineria Gdańska, obecnie Grupa Lotos, firmie saudyjskiej przez Orlen. W całej tej transakcji założono, że Lotos będzie miał zyski na poziomie 600 mln zł, a już wiemy, że po półroczu tego roku było to 5 miliardów złotych. Jeśli w oparciu wycenia się całą firmę w oparciu o tak zaniżone zyski to jest to po prostu machlojka – dodał.

Kobosko zaznaczył, że mogło dojść do ogromnej straty na rzecz obywateli. – To jest realna groźba, że mogło dojść do ogromnej szkody za nasze wspólne miliardy złotych. Jesteśmy przeciwko tak rozumianej prywatyzacji, jaką PiS realizuje. To prywatyzacja, która ma dać władzę oligarchom i oligarchii stworzonej przez PiS. Polki i Polacy na tej transakcji nic nie zyskają, a wszyscy mogą stracić – mówił Michał Kobosko.

Poseł Mirosław Suchoń zaznaczył z kolei, że sektor paliwowy jest strategicznie kluczowy dla bezpieczeństwa państwa. – Widzimy dzisiaj w jaki sposób te zawirowania na rynku paliwowym wpływają na bezpieczeństwo obywateli i gospodarki. Pomimo tak dramatycznych warunków, które mamy na rynku paliwowym, rząd PiS pozbywa się, sprzedaje w sposób budzący poważne wątpliwości jedno ze sreber rodowych, jakim jest rafineria Gdańska – mówił Mirosław Suchoń.

W zeszłym tygodniu nad legalnością umowy Orlenu z koncernem Saudi Aramco obradowało pięć senackich komisji.

Polska 2050/Michał Perzyński