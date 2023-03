Co w polskim atomie piszczy. Spięcie Atom

W nowym odcinku cotygodniowego Spięcia, redaktorzy Michał Perzyński oraz Jędrzej Stachura rozmawiają o koreańskim atomie, który ma stanąć w Koninie.

– Atom z Korei do Konina. Mamy podpisany list intencyjny w Seulu nt. budowy reaktorów jądrowych produkcji koreańskich w elektrowni Pątnów w Koninie. Jak wygląda pozycja firmy KHNP na świecie? Wiemy, że energetyka południowokoreańska w dużej mierze opiera się na atomie. Jest to 24 procent. Jakie są to reaktory? – rozpoczyna rozmowę Michał Perzyński.

– Korea proponuje reaktory APR-1400. Są to nowoczesne reaktory trzeciej generacji. KHNP w Korei Południowej zajmuje się eksploatacją 24 reaktorów na terenie całego kraju, a pięć kolejnych jest w budowie. Koreańczycy wybudowali elektrownie w ZEA i są obecni w wyścigu o budowę w Czechach – powiedział Jędrzej Stachura.

– Koreańczycy są mocni w kilku aspektach. Mają opanowaną logistykę, posiadają sporą wiedzę i doświadczenie, a także wiedzą jak wybudować bezpieczne reaktory – opowiada Stachura.

