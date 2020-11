Polska rozmawia o atomie z USA, ale rozważy inne oferty, jeśli się pojawią Alert

Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zastrzegł, że choć Amerykanie przygotowują już ofertę budowy atomu w Polsce, to w grę wchodzą nadal inni partnerzy.

Piotr Naimski tłumaczył na konferencji Instytutu Sobieskiego poświęconej energetyce jądrowej, że rozmowy o partnerze technologicznym Programu Polskiej Energetyki Jądrowej powinny doprowadzić do przekazania ponad połowy udziałów rządu w spółce budującej atom, a udział partnera jest do negocjacji. Partner powinien zaangażować się finansowo i utrzymać zaangażowanie w inwestycję w całym cyklu jej życia. – Podpisaliśmy ze stroną amerykańską umowę międzyrządową, która zakłada przygotowanie umowy dla Polski – tłumaczył minister Naimski.

– Firmy amerykańskie przygotują w perspektywie końca przyszłego roku ofertę do rozpatrzenia przez polski rząd. Wtedy ostatecznie będziemy podejmować decyzję w Warszawie. Gdyby pojawił się wariant innego partnerstwa, będziemy go rozpatrywali. Warunki są na stole. Umowa z USA jest notyfikowana w EURATOM, bo w całej procedurze będziemy rygorystycznie przestrzegali przepisów europejskich. Warto pamiętać, że to dwa organizmy: EURATOM, czyli wspólnota, do której należą wszystkie państwa członkowskie, a także Unia Europejska. Oba mają te same instytucje. Komisja Europejska pełni te funkcje w EURATOM i myśmy tę umowę tam notyfikowali – mówił uczestnik konferencji Instytutu Sobieskiego. Zapewnił, że EURATOM będzie odpowiedzialny za dostawy urany do atomu w Polsce, tak jak jest w przypadku innych elektrowni jądrowych w Europie. Ta instytucja zabiega o swobodny dostęp i dywersyfikację źródeł.

Wojciech Jakóbik