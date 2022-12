Będzie można być prosumentem mieszkając w bloku. Na czym będzie to polegać? Alert

Ministerstwo rozwoju i technologii wprowadza kolejne rozwiązanie zachęcające do stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki w Polsce. Ma to być tzw. prosument lokatorski, pozwalający na dofinansowanie instalacji fotowoltaiki na dachach bloków i budynków wielomieszkalnych.

– Do tej pory pomocą dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce był program “Mój Prąd”. Ten jednak traktował tak samo prosumentów w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Teraz dopasowaliśmy rozwiązania dla prosumenta lokatorskiego. Dotyczy to zarówno spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych – mówił w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W Polsce od 2017 roku obserwujemy dynamiczny wzrost udziału OZE w energetyce rozproszonej w krajowej generacji, w tym dynamiczny przyrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach, głównie fotowoltaicznych – do ponad 1,2 mln instalacji na koniec czerwca tego roku. Mamy duże wzrosty jeśli chodzi o inwestycje w OZE oraz w cały sektor OZE.

Obecnie dla budynków wielolokalowych są następujące możliwości działania: zasilanie części wspólnej; rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja, oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej. Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie, ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20 procent prosumentowi (za każdy miesiąc 20 procent niewykorzystanych środków). O ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej.

Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej. Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej, całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela, przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby. Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Ponadto ma zostać wprowadzony Grant OZE, który może pokryć do 50 procent kosztów instalacji. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 roku. – Przy średniej wielkości instalacji o mocy 30 kW o wartości około 150 tys. zł jesteśmy w stanie dopłacić 75 tys. zł – oszacował minister Buda. Szacunkowa wartość programu finansowanego przez PFR będzie wynosiła pół miliarda złotych.

Ministerstwo rozwoju i technologii/Mariusz Marszałkowski