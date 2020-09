URE zatwierdził listę punktów oraz tranzytowych sieci przesyłowych gazu Alert

Spawanie gazociągu. Fot. Flickr

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 17 września 2020 roku zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu KSP i SGT, które podlegają wymogowi publikacji informacji o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej.

Lista punktów i konsultacje

Rozporządzenie 715/2009 zobowiązuje operatorów systemu przesyłowego, aby w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług w przejrzysty, ustandaryzowany i regularny sposób publikowali określone w załączniku do rozporządzenia informacje, w tym m.in. w zakresie technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej w stosunku do określonych punktów, w tym punktów wejścia i wyjścia. Za zatwierdzenie listy punktów właściwych podlegających obowiązkowi informacyjnemu odpowiada prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podejmujący decyzję na wniosek operatora systemu przesyłowego i w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje rynkowe z uczestnikami rynku.

W przypadku zaktualizowanej listy punktów właściwych, konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone w dniach 6-20 lipca 2020 roku przez Urząd Regulacji Energetyki.

Lista punktów właściwych została uzupełniona m.in. o nowe punkty, tj. wirtualny punkt wejścia “GCP Gaz-System/UA TSO” oraz wirtualny punkt wyjścia “GCP Gaz-System/UA TSO”, które od pierwszego lipca 2020 roku zastąpiły dotychczasowe punkty na połączeniu polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego – Hermanowice i Drozdowicze, jednym wirtualnym punktem “GCP Gaz-System/UA TSO” z określonym kierunkiem przepływu.

Gaz-System