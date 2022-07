Polska jest gotowa na zakaz importu ropy i paliw z Rosji Alert

Polacy zadeklarowali gotowość do porzucenia ropy i paliw z Rosji do końca roku. PERN rozbudował bazy paliwowe tak, by nie zabrakło tych dóbr po dostosowaniu logistyki naftoportu w Gdańsku.

Baza paliwowa PERN. Fot. Wojciech Jakóbik

Nowa inwestycja PERN

PERN uruchamia siedem z 20 nowych zbiorników paliw dających razem o 0,6 mln m sześc. więcej pojemności magazynowych w Polsce. Planuje jeszcze osiem zbiorników. Spółka ta zainwestowała około 0,7 mld zł w. Teraz uruchamia siedem nowych zbiorników na olej napędowy każdy 32 tysiące m sześc. paliwa.

– Program prowadzony od sześciu lat pozwolił wybudować 20 zbiorników. Rozbudowujemy też bocznicę, aby sześć składów pociągów dziennie mogło wyruszać z Dębogórza – powiedział prezes PERN Igor Wasilewski. –Infrastrukturalnie jesteśmy przygotowani na dzień wprowadzenia embarga na rosyjski surowiec i produkty naftowe. Nasze inwestycje w zbiorniki na ropę naftową nad Bałtykiem, możliwości Naftoportu, jak również rozwój w obszarze paliw sprawiają, że jesteśmy po bezpiecznej stronie tej energetycznej układanki. Embargo będzie dla nas wyzwaniem, bo będziemy musieli na nowo ułożyć operacje logistyczne z kluczową rolą Naftoportu, jednak poradzimy sobie i z tym zadaniem – dodał.

Zarząd Portu Gdynia ma zaś pogłębić tor wodny by mogły tam wpływać tankowce o pojemności 100 m sześc. – Tak przygotowujemy się na różne niespodzianki. To, że dziś jesteśmy gotowi na sankcje pokazuje, że działamy odpowiednio. Zapewniamy też potrzeby naszych klientów i łączymy ten cel z dbałością o bezpieczeństwo – podsumował Wasilewski.

– Nasz kontynent znalazł się w przełomowym momencie. Wojna na Ukrainie radykalnie zmieniła rynek energetyczny i postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania. Dlatego tak ważny jest program inwestycyjny realizowany przez PERN, który pozwala nam na skuteczną dywersyfikację dostaw surowca do Polski. Nowe zbiorniki na paliwa umacniają zaś nasze bezpieczeństwo w obszarze gotowych produktów naftowych – podkreślił Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Program Megainwestycje PERN obejmuje kompleksową rozbudowę infrastruktury – budowę nowych rurociągów, a także nowe pojemności w bazach surowcowych i produktowych. Pierwszy etap rozbudowy baz paliw przewidywał powstanie w 2019 roku czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc. w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Etap drugi, zakończony w 2021 roku, to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m sześc. w bazach w Dębogórzu, Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W ramach tych dwóch faz na terenie całego kraju powstało aż 13 nowych zbiorników o łącznej pojemności 350 tys. m sześc.

Zakończony właśnie etap rozbudowy baz paliw zakładał w pierwszej fazie budowę siedmiu nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m sześc., w trzech różnych lokalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Dębogórzu. Ich pojemność odpowiada pojemności ponad 4 mln przeciętnych baków samochodowych. Obecnie PERN buduje jeszcze osiem magazynów, zgodnie z planem trafią one do eksploatacji już pod koniec przyszłego roku.

PERN ma 19 baz paliwowych o łącznej pojemności po rozbudowie wynoszącej 2,4 mln m sześc. Cztery bazy ropy naftowej mają pojemność 4,1 mln m sześc.

PERN/Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA: 28 lipca 2022 r., godz. 17.20; dodano fragmenty komunikatu PERN