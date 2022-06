Trwa kolejny etap budowy Elektrowni Dolna Odra Alert

Elementy niezbędne do ukończenia budowy Elektrowni Dolna Odra przez Grupę PGE, przyjadą do Polski z pięciu miejsc świata. Rozpoczął się transport generatorów i turbin gazowych m.in ze Szwajcarii i Wietnamu.

Betonowanie turbozespołu w Elektrowni Dolna Odra. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Trwa budowa Elektrowni Dolna Odra

Rozpoczął się transport kluczowych na ten moment elementów do budowy Elektrowni Dolna Odra. Wszystkie elementy przyjdą do Polski z pięciu różnych miejsca na świecie i są potrzebne do wybudowania dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 1400 MW. Inwestycja jest realizowana przez Polską Spółkę Energetyczną Gryfino. Turbina gazowa z Francji, turbina parowa z Polski oraz Szwajcarii, generator z Wrocławia, transformatory blokowe z Turcji, kondensator z Opola, pompy wody zasilającej z Hiszpanii, a moduły kotła z Wietnamu, co ma stworzyć elektrownie niskoemisyjną i nowoczesną. Na potrzeby rozładunku zbudowano i budowy obiektu powstała platforma barkowa w okolicy tzw. Zimnego Kanału. Elektrownia gazowo-parowa ma być zasilania paliwem dostarczanym z terminala LNG w Świnoujściu oraz z gazociągu Baltic Pipe. Planowany termin zakończenia budowy inwestycji do IV kwartał 2023 roku i wykonano już ponad 60 procent planowanej budowy.

Polska Grupa Energetyczna/Maria Andrzejewska