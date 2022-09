PGG zwiększyła ilość zaufanych dostawców aby lepiej rozprowadzać węgiel Alert

Polska Grupa Górnicza (PGG) uruchomiła w sierpniu sieć kwalifikowanych dostawców węgla (KDW), która ma za zadanie ułatwić kupującym w e-sklepie odbiór zamówionego surowca bez konieczności samodzielnego organizowania transportu. 21 września sieć liczyła 60 dostawców, a plan PGG zakłada, że docelowo będzie to około stu składów. Przyczyni się to do lepszego rozprowadzenia węgla w całym kraju, co wpłynie na jego łatwiejszą dostępność.



Węgiel. Fot. Węglokoks

Kwalifikowani dostawcy węgla są rozwiązaniem na popyt

Zadaniem kwalifikowanych dostawców węgla (KDW) jest transport surowca kupionego przez klientów indywidualnych w e-sklepie PGG do składów węgla znajdujących się blisko domu odbiorcy. Jest to rozwiązanie, które spółka wprowadziła w konsekwencji dynamicznego rozwoju sprzedaży internetowej. Pierwsze składy KDW wprowadzono pod koniec sierpnia. Od tej pory PGG zawarła umowy z 60 firmami w całej Polsce, tworząc sieć zaufanych dostawców. Dzięki temu spółka przyczynia się do lepszego rozprowadzania węgla po kraju, co czyni go łatwiej dostępnym dla odbiorców. PGG dąży do dalszej rozbudowy swojej sieci zaufanych składów węglowych, gdzie docelowo ma ich być około stu.

– Najważniejszy warunek, jaki postawiła przewoźnikom PGG S.A., polega na zachowaniu niskich, korzystnych dla klientów kosztów transportu. Ceny KDW należą do najniższych na krajowym rynku. Zależą od odległości, tonażu, kierunku i są wyliczane oraz podawane każdorazowo przed złożeniem zamówienia na węgiel w e-sklepie PGG – pisze spółka w komunikacie.

