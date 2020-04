PGG ogłasza siłę wyższą, a energetyka chce renegocjacji warunków dostaw węgla Alert

fot. Węglokoks

Polska Grupa Górnicza Polska Grupa Górnicza informuje współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej, a kluczowi odbiorcy jej węgla wezwali do renegocjacji warunków dostaw.

Siła wyższa

Polska Grupa Górnicza informuje współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej i zapowiada, że od pierwszego maja na miesiąc zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach oraz na dzierżawę maszyn i urządzeń górniczych. Spółka podkreśla, że planuje wdrożenie działań ratunkowych, m. in. skrócenie czasu pracy i częściową redukcję wynagrodzeń. Ich celem jest poszukiwanie oszczędności po to, by przetrwać kryzys.

Spółka argumentuje, że na konieczność czasowego zawieszenia wykonania umów wpływa przede wszystkim obecna sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, która przełożyła się na wszystkie sfery działalności PGG, co stanowi przejaw działania siły wyższej, niezależnej od stron umowy. – Okoliczności te prowadzą do przymusowego, niemożliwego do przewidzenia wcześniej oraz niezależnego od PGG ograniczenia planowanych działań – piszą pełnomocnicy zarządu w pismach do partnerów spółki.

W komunikacie PGG czytamy, że w prawnych stosunkach gospodarczych tzw. siła wyższa (force majeure) oznacza niezawinione i niemożliwe do przewidzenia ani uniknięcia nagłe zdarzenie zewnętrzne. Powołanie się na nie może zwalniać firmę od obowiązku wykonania umowy, pod warunkiem, że związek przyczynowo-skutkowy między siłą wyższą, a trudnościami przedsiębiorcy jest rzeczywisty, a zobowiązany dochował należytej staranności (m.in. niezwłocznie zawiadomił o zidentyfikowaniu konkretnych skutków siły wyższej w swoim przedsiębiorstwie).

Umowy z wykonawcami

Polska Grupa Górnicza przypomina w pismach do kontrahentów, że w pierwszych dniach kwietnia informowała o możliwych komplikacjach w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. – W stosunku do firm zewnętrznych zasadnicze znaczenie ma konieczność ograniczenia kontaktów załogi kopalń z pracownikami innych podmiotów na terenie oddziałów PGG. Z powodu nakazów i ograniczeń związanych z pandemią kontynuowanie przez firmy zewnętrzne umów na roboty górnicze „nie leży w interesie publicznym, jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przed zarażeniem – uzasadnia PGG. Informuje też dostawców dzierżawionych maszyn górniczych (np. kombajnów), że w maju planuje „wstrzymanie ruchu przedmiotu dzierżawy i zawieszenie naliczania czynszu dzierżawnego za ten okres”.

Klienci chcą renegocjacji warunków dostaw węgla

W przypadku wszystkich umów zmiany potwierdzone zostaną w stosownych aneksach, co w ocenie PGG powinno pozwolić partnerom na skorzystanie z programów pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej.

Polska Grupa Górnicza S.A. argumentuje, że epidemia spowodowała istotne obniżenie zapotrzebowania na rynku energii elektrycznej, które bezpośrednio wpłynęło na ilość węgla odbieranego z kopalń. – Kluczowi odbiorcy naszego produktu w sposób bezprecedensowy i na niespotykaną dotychczas skalę zmniejszyli zapotrzebowanie na dostawy węgla i wezwali spółkę do renegocjowania warunków dostaw – zawiadamia spółka. PGG uzasadnia, że niemożliwe jest jeszcze określenie realnego poziomu kontraktów z energetyką. Odbiorcami węgla od PGG są firmy elektroenergetyczne: PGE, Enea, Energa, Tauron.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki