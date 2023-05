Polska musi zainwestować setki miliardów złotych w nowe źródła wytwarzania Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska szacuje, że państwo będzie musiało zainwestować około 726 miliardów złotych w nowe źródła wytwarzania do 2040 roku. Do końca obecnej dekady ma przeznaczyć na ten cel 260 miliardów złotych.

– Ministerstwo klimatu i środowiska szacuje, że w nowe źródła wytwarzania trzeba będzie zainwestować ok. 726 mld zł do 2040 roku, a w najbliższym okresie, czyli do roku 2030 – ok. 260 mld zł – powiedział wiceminister Adam Guibourge-Czetwertyński podczas posiedzenia komisji ds. restrukturyzacji energetyki.

– Pracowaliśmy w ostatnim roku nad aktualizacją polityki energetycznej w oparciu o założenia przyjęte przez Radę Ministrów na początku zeszłego roku, głównie dążąc do ograniczenia roli gazu w tym okresie przejściowym, ale przy okazji też oszacowaliśmy potrzebne inwestycje do 2040 roku w sektorze energetyki. Sumarycznie, do 2040 roku szacujemy ok. 726 mld zł trzeba będzie inwestować w nowe źródła wytwarzania – tłumaczył wiceminister.

Ministerstwo podkreśla, że w najbliższym okresie, czyli do 2030 roku, będą to inwestycje na poziomie 260 miliardów złotych.

ISBnews / Jędrzej Stachura