Polska jak najszybciej złoży wniosek notyfikacyjny w sprawie transformacji górnictwa Alert

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Ministerstwo aktywów państwowych (MAP) poinformowało, że Polska jak najszybciej złoży wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego, zawierający wszystkie elementy systemu pomocowego. – Komisja Europejska przystąpi do jego rozpatrzenia w najkrótszym możliwym terminie – czytamy w komunikacie.

W czwartek w Komisji Europejskiej odbyły się rozmowy wiceministra Piotra Pyzika z dyrektorem generalnym dyrekcji ds. konkurencyjności Olivierem Geursentem. Tematem były działania związane z transformacją sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

– Komisja Europejska zadeklarowała, że rozumie sytuację branży wydobywczej Polsce. Zostało uzgodnione, że Polska jak najszybciej złoży wniosek notyfikacyjny zawierający wszystkie elementy systemu pomocowego – czytamy w komunikacie MAP.

KE poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przystąpi do jego rozpatrzenia w najkrótszym możliwym terminie. MAP podkreśla, że strona polska zadeklarowała pełną współpracę w procesie uzgadniania wniosku.

Możliwość złożenia formalnego wniosku notyfikacyjnego w sprawie programu dla górnictwa oznacza zakończenie etapu prenotyfikacji, czyli wstępnych konsultacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dotyczących proponowanych w programie rozwiązań. Rozmowy w tej sprawie trwały od września; w tym czasie resort aktywów odpowiadał na szczegółowe pytania Komisji.

– Rozmowy z KE były bardzo konstruktywne, pomimo pojawiających się rozbieżności. (…) Efektem naszego spotkania będzie natychmiastowe przystąpienie do opracowania wniosku notyfikacyjnego, co stanowi kolejny krok na drodze do transformacji górnictwa. Szczegóły notyfikacji wymagają dalszych uzgodnień roboczych – powiedział wiceminister Piotr Pyzik.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura