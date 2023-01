Polska importuje węgiel z pomocą litewskich portów i kolei Alert

Należąca do Grupy Lietuvos Geležinkelių (LTG) spółka spedycyjna LTG Cargo rozpoczęła przewozy węgla do Polski. Ładunek będzie transportowany w specjalnych kontenerach z portu morskiego w Kłajpedzie do Trakiszek, następnie LTG Cargo Polska zapewni transport do Białegostoku, a stamtąd partnerzy przetransportują węgiel do Braniewa – czytamy w oświadczeniu LTG.

– Zarówno my, jak i rynek w regionie aktywnie dywersyfikujemy szlaki logistyczne i poszukujemy tras alternatywnych, którymi można by przewozić ładunki z pominięciem Rosji i Białorusi. Polska obecnie zapewnia import węgla przez krajowe porty. Jednak zwiększone potrzeby skłaniają do poszukiwania nowych kierunków – wśród nich jest transport niezwykle ważnych ładunków przez Litwę z portu morskiego w Kłajpedzie. Projekt przygotowaliśmy bardzo szybko, w zaledwie kilka miesięcy. Pierwszy pociąg z ładunkiem węgla już wyjechał do Polski – powiedziała Eglė Šimė, szefowa LTG Cargo.

Obecnie LTG Cargo i jego partnerzy Innofreight zgromadzili już specjalistyczne kontenery i platformy potrzebne do pierwszych przewozów taborem zarówno na torach postsowieckich, jak i europejskich. Pociąg będzie kursował raz w tygodniu, a podczas jednego przejazdu będzie można przewieźć nawet 60 specjalistycznych kontenerów z węglem.

Na razie nową trasą planuje się przewieźć do Polski około 5 tys. ton węgla miesięcznie. W przyszłości spółka liczy na zwiększenie wolumenu tych przewozów, a także poszukuje rozwiązań, które umożliwiłyby transport węgla z portu morskiego w Kłajpedzie przez terminal intermodalny w Kownie.

Delfi/Michał Perzyński