KE chce przyspieszyć transformację w siedmiu krajach. Polska otrzyma 244 miliony euro Alert

Komisja Europejska poinformowała, że chce przyspieszyć transformację energetyczną w siedmiu krajach i przeznaczy na ten cel 2,4 mld euro. Polska ma otrzymać 244,2 mln euro w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja podała, że siedem państw otrzyma wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na modernizację systemów energetycznych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie. Polska otrzyma 244,2 miliony euro w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

KE potwierdziła inwestycje w Rumunii (1391,6 mln euro), Czechach (520 mln euro), Polsce (244,2 mln euro), na Litwie (85 mln euro), na Węgrzech (74,3 mln euro), na Słowacji (49,5 mln euro) i w Chorwacji (40 mln euro).

– Fundusz Modernizacyjny to europejska solidarność w praktyce. Dzięki dochodom z systemu handlu uprawnieniami do emisji przynosi on konkretne rezultaty w terenie, pomagając państwom będącym beneficjentami ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w kluczowych sektorach i osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponadto ten duży zastrzyk finansowy ma zostać wykorzystany do uruchomienia projektów, które pomogą przyspieszyć naszą transformację energetyczną w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę – podsumował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

– Wspierając państwa UE najbardziej dotknięte transformacją energetyczną fundusz modernizacyjny pomaga w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W ramach funduszu udostępniono 2,4 mld euro by wesprzeć 45 projektów inwestycji, dzięki którym państwa będące beneficjentami będą mogły zmodernizować swoje systemy energetyczne i poprawić efektywność energetyczną. EBI, jako unijny bank klimatyczny, z przyjemnością współpracuje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi nad wdrożeniem Funduszu Modernizacyjnego, narzędzia o podstawowym znaczeniu dla przyspieszenia przejścia UE na czystą energię i dla wsparcia wdrożenia ostatnio przyjętej strategii REPowerEU – powiedział wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Ambroise Fayolle.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego wsparcie zostanie udzielone na rzecz 45 projektów inwestycji w obszarze wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej w sektorze energetycznym, przemyśle, budynkach i transporcie, oraz w obszarze zastąpienia wytwarzania energii elektrycznej z węgla paliwem mniej emisyjnym.

Państwa członkowskie będące beneficjentami muszą przedstawić projekty inwestycji, które mogą zostać objęte wsparciem z Funduszu Modernizacyjnego w ramach następnego cyklu wypłat w terminie do 16 sierpnia 2022 roku w przypadku projektów niepriorytetowych (tzn. inwestycji, które nie są priorytetami funduszu) oraz 13 września 2022 roku w przypadku projektów priorytetowych (tzn. inwestycji, które stanowią priorytety funduszu) – czytamy w komunikacie.

Celem Funduszu Modernizacyjnego, finansowanego z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest wspieranie dziesięciu państw UE o niższych dochodach w ich transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez modernizowanie ich sektora energetycznego i szerszych systemów energetycznych, zwiększenie efektywności energetycznej i ułatwienie sprawiedliwej transformacji. Beneficjenci to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Komisja Europejska/Jędrzej Stachura