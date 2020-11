Zawistowski: Giełdy Polski i Litwy będą rosnąć wraz z nowymi połączeniami Energetyka

Piotr Zawistowski, prezes TGE / fot. TGE

Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski wystąpił na Forum Ekonomicznym Polska-Litwa. Mówił o dalszym rozwoju giełdy litewskiej z pomocą Polaków.

– Budowa połączeń elektroenergetycznych między Polską a Litwą to element łączenia rynków w Unii Europejskiej. Jest plan budowy kolejnych połączeń elektroenergetycznych – przypomniał Piotr Zawistowski. – Drugi element to połączenie Gazociąg Polska-Litwa, które ma niebawem powstać – dodał. Jego zdaniem Polska i Litwa mogą definiować własne zasady handlu energią na rynku regionalnym jak w sektorze gazu. – To wielka szansa rynkowa dla uczestników tej wymiany – ocenił prezes TGE.

– Powinniśmy tworzyć takie same produkty w takim samym standardzie rynkowym dla obu krajów, aby rozwijać obrót giełdowy wraz z rosnącą przepustowością dostarczaną przez operatorów – zastrzegł, podkreślając znaczenie powiązania rozwoju handlu giełdowego z tempem udostępniania nowych mocy przesyłowych między Polską a Litwą.

Opracował Wojciech Jakóbik